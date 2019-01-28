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Ольга Чайчиц: В Беларуси социальные темы, если СМИ подключаются, часто решаются

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  • 28.01.2019, 11:30
Ольга Чайчиц
Фото: «Белсат»

Независимая журналистка - рекордсменка по штрафам за свою работу.

83 тысячи 315 долларов - это общая сумма штрафов, которые за время работы получили журналисты-фрилансеры, делающие материалы для независимого телеканала «Белсат», передает «Радыё Рацыя».

По-прежнему на главной странице телеканала работает специальный счетчик и сумма штрафов только увеличивается. Очередные протоколы получили журналисты Милана Харитонова и Алесь Левчук из Бреста, Александр Денисов из Гродно. Своеобразным рекордсменом считается Ольга Чайчиц из Минска.

- У меня за прошлый год было 14 штрафов, за позапрошлый - 7, а в этом году пока что 1 штраф только, но новые протоколы уже есть. Чаще всего я делаю сюжеты на социальные темы. В Беларуси социальные темы, действительно, если СМИ подключаются, часто решаются. И только в таком случае. Мы делаем сюжет, после чего нам выписывают штраф, но сама ситуация решается благодаря сюжету и это не нравится чиновникам, конечно же, - считает Ольга Чайчиц.

В Гродно также милиционеры вручили очередной протокол журналисту и музыканту Александру Денисову по статье 22.9 КоАП за сюжет, посвященный подвалу, появившийся на телеканале "Белсат".


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