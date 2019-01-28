ЕС хочет усложнить жизнь русским богачам 28.01.2019, 11:40

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Стать резидентом или гражданином Евросоюза за деньги будет труднее.

Купить кипрский, мальтийский или болгарский паспорт в ближайшее время, вероятно, станет сложнее. Равно как и получить "золотую визу" – так называют виды на постоянное жительство, выдаваемые рядом стран Европейского союза в обмен на определенный объем инвестиций в их экономику. Европейские "золотые" паспорта и визы популярны у бизнесменов из России, Китая и стран Ближнего Востока, передает Радио Свобода.

Среди обладателей таких документов – миллиардер Олег Дерипаска, получивший в начале прошлого года гражданство Кипра, основатель Яндекса Аркадий Волож и члены его семьи, ставшие обладателями паспортов Мальты, или еще один "мальтиец", один из бывших руководителей Альфа-банка Алексей Марей.

Схемы "гражданство или ПМЖ в обмен на инвестиции" действуют, по данным Еврокомиссии, в 20 из пока еще 28 (до выхода Великобритании из Евросоюза) стран ЕС. Правда, подавляющее большинство из них ограничиваются "золотыми визами". Паспорта инвесторам готовы предоставить только три страны – Болгария, Кипр и Мальта. Именно их, особенно два последних государства, жестко критикует Еврокомиссия в только что представленном ею докладе по этой проблеме.

Что это за программы и для чего они?

В большинстве стран ЕС в разные годы были одобрены законы, позволяющие в ускоренном порядке предоставлять иностранным инвесторам гражданство или вид на постоянное жительство – в свою очередь, открывающий через определенный срок дорогу к гражданству. Денежный "потолок" при этом разный: на Кипре и Мальте – от 650 тыс. до 2 млн евро, в Болгарии – один миллион левов (512 тыс. долларов), зато в Люксембурге – 5 млн евро.

В некоторых странах (например, Португалии) инвестор может выбирать, вкладываться ли ему в конкретное дело или ограничиться покупкой недвижимости. В других – возможен лишь первый вариант. Ряд государств (скажем, Австрия или Болгария) регулируют инвестиции такого рода, предоставляя список отраслей экономики, в которые может вложить средства претендент на "золотую" визу или паспорт. За выдачу такого же документа членам семьи обычно придется доплатить, и немало: так, каждый дополнительный мальтийский паспорт обойдется инвестору в 880 тысяч евро. В большинстве случаев "принимающие" страны требуют от обладателей своих документов постоянного или частичного проживания на территории этих стран. Но есть и исключения – Мальта, например, на этом не настаивает.

По данным международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International на осень прошлого года, за последние 10 лет в рамках программ "продажи" гражданства или права на проживание страны ЕС выписали примерно 6 тысяч паспортов и около 100 тысяч видов на жительство. Это немного – чуть более 0,1% всех выданных за это время таких документов. Финансовый эффект, ради которого, собственно, и существуют эти программы, однако, ощутим: они принесли в совокупности 25 млрд евро.

Кто ими пользуется и зачем?

Основная часть клиентов такого рода программ – богатые предприниматели из стран Ближнего и Дальнего Востока и бывшего СССР. Пропорции разные: так, на Кипре явно доминируют россияне и выходцы из других стран бывшего СССР, составляющие, по разным данным, более 40% от общего числа получивших "золотые" визы или паспорта. А вот в Португалии до 60% претендентов на такую визу – граждане Китая.

Удивительная история стала недавно достоянием гласности: в 2017 году семьи саудовских миллиардеров – Сулеймана аль-Мухайдиба и пятерых братьев аль-Агиль – приобрели для себя и нескольких десятков своих родственников, от маленьких детей до стариков, 62 мальтийских паспорта. В какую сумму обошлось им это приобретение, не сообщается. Выгоды "золотых" паспортов и виз стран ЕС очевидны: свободное передвижение в рамках Шенгенского безвизового пространства (за исключением Болгарии и Румынии, пока не входящих в Шенген) и упрощенные возможности ведения бизнеса во всех странах Евросоюза. А также относительная безопасность и комфорт, особенно по сравнению со странами, которые охвачены конфликтами: недаром в последние годы отмечен большой интерес к "золотым визам" со стороны богатых сирийцев и йеменцев.

Представители двух российских фирм, занимающихся юридической помощью соискателям гражданства или ПМЖ в странах Европы, не стали делиться с Радио Свобода запрошенной информацией о числе своих клиентов, но подтвердили, что наиболее популярными направлениями остаются страны юга Европы – Болгария, Греция, Испания, Кипр, Мальта, Черногория (не входит в ЕС). Несколько снизился интерес к Великобритании – возможно, в связи с ухудшением российско-британских отношений после "дела Скрипалей".

Чем обеспокоена Европа?

Оборотная сторона программ выдачи "золотых" виз и паспортов подробно представлена в обширном прошлогоднем расследовании "Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP). Причины беспокойства Брюсселя по этому поводу изложены в нынешнем докладе Еврокомиссии и сводятся к нескольким пунктам.

Страны, имеющие такие программы, недостаточно проверяют соискателей "золотых" документов на предмет того, не представляют ли они угрозу безопасности самих этих стран и Евросоюза в целом. В этой связи упоминается и кипрское гражданство Олега Дерипаски, и наплыв желающих заплатить за мальтийские паспорта.

По словам члена Европарламента Аны Гомеш (Португалия), "золотые" схемы – "абсолютно извращенная, аморальная и глубоко беспокоящая практика". Она создает широкие возможности для отмывания денег, ухода от налогов и других финансовых злоупотреблений.

Нет достаточной публичной информации о том, как работают эти схемы, вокруг которых, по мнению авторов ряда расследований, существует коррупционная среда. Так, мальтийская журналистка Дафна Каруана Галициа, убитая в октябре 2017 года, указывала на то, что презентация упрощенных схем приобретения гражданства Мальты была начата в России еще до того, как соответствующий закон был одобрен мальтийским парламентом. Галициа обвиняла премьер-министра Мальты Джозефа Муската и лиц из его окружения в получении "откатов" при реализации программы "золотых паспортов". (Премьер все обвинения отвергает.)

Между странами ЕС, каждая из которых ведет собственную миграционную политику, не хватает координации. По мнению Брюсселя, единая информационная система, действующая в рамках Шенгенской зоны, используется явно недостаточно. Информацией о том, кому, когда и почему были предоставлены "золотые" паспорта или визы, отдельные страны обмениваются мало и неохотно.

Что с этим делать и что уже делается?

Это абсолютно извращенная, аморальная и глубоко беспокоящая практика

Некоторые страны, например Венгрия и Латвия, либо приостановили программы выдачи "золотых виз", либо значительно ужесточили их условия. Министерство внутренних дел Великобритании заявило о том, что проверит обстоятельства выдачи видов на жительство для инвесторов 700 гражданам России. (О результатах проверки, правда, пока не сообщалось.) В декабре то же ведомство объявило, что приостановит специальную программу ускоренного предоставления таких виз – для особо крупных инвесторов.

В Финляндии в сентябре прошлого года задержан гражданин России, обладавший также мальтийским паспортом, – по подозрению в участии в международной операции по отмыванию по меньшей мере 10 млн евро. На Кипре, до недавних пор пользовавшемся репутацией главной российской финансовой "прачечной", меры, принятые местным Центральным банком против так называемых шелл-компаний, привели к закрытию банковских счетов десятков тысяч российских клиентов. Это признал, выступая в ноябре на российско-кипрском инвестиционном форуме, посол РФ в этой стране Станислав Осадчий.

В Болгарии власти обратили внимание на тесно связанную со схемой выдачи "золотых паспортов" практику предоставления гражданства "за особые заслуги" перед страной. Как сообщает болгарская редакция Радио Свободная Европа, в результате был лишен гражданства этой страны российский бизнесмен, основатель телекоммуникационной компании Yota Сергей Адоньев. Паспорт Болгарии он получил в 2008 году, причем болгарские власти "не заметили" тогда того факта, что в 90-е годы Адоньев был осужден за мошенничество в США.

Как отмечает в интервью Financial Times Вера Йоурова – член Еврокомиссии, курирующий вопросы юстиции, "мы хотим, чтобы страны – члены ЕС резко усилили бдительность и перестали помогать преступникам и людям с сомнительной репутацией оседать в Европе и пользоваться равными правами с теми, кто приехал много лет назад, работает, платит налоги – но при этом должен ждать гражданства дольше [чем обладатели "золотых паспортов"]". Однако Наоми Хёрст, представитель организации Global Witness, занимающейся антикоррупционными проектами, настроена скептически: "Доклад Еврокомиссии не говорит ничего о том, что именно должны делать отдельные страны. Они бьют тревогу, но не предлагают решения".