Фотофакт: Жена президента Польши с белорусским национальным флагом 28.01.2019, 11:56

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Агата Корнхаузер-Дуда сфотографировалась с бело-красно-белым флагом во время Всемирных дней молодежи.

Снимок с женой Анджея Дуды выложила в Facebook Юлия Фролова во время Всемирных дней молодежи, которые проходили 22-27 января в Панаме, сообщает «Белсат».

Тысячи молодых католиков ежегодно едут на Всемирные дни молодежи, чтобы встретиться с Папой Римским. На этот раз в Панаму направили белорусскую делегацию в составе 27 человек.