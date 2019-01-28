Джон Болтон: США готовы ответить на любые угрозы со стороны Мадуро 28.01.2019, 12:04

1,005

Джон Болтон

Советник по национальной безопасности США предупредил узурпатора.

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон предупредил Венесуэлу, что на любые угрозы в отношении американских дипломатов или лидера оппозиции Хуана Гуайдо будет дан ощутимый ответ, сообщает ВВС.

В воскресенье Болтон написал в "Твиттере", что любое подобное запугивание будет расценено как серьезное посягательство на верховенство закона.

Это предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как США и более 20 других стран признали Гуайдо временным президентом.

Они обвиняют Николаса Мадуро в фальсификации результатов прошлогодних выборов.

Президент Мадуро был приведен к присяге на второй срок в начале января по итогам выборов, омраченных бойкотом оппозиции и обвинениями в подтасовке результатов голосования, что вызвало массовые протесты в стране.

Политический кризис в Венесуэле сейчас, похоже, достиг пика на фоне продолжающихся усилий оппозиции свергнуть Мадуро.

В воскресенье главный военный представитель Венесуэлы в США, полковник Хосе Луис Сильва, дезертировал из правительства Мадуро, заявив, что он признает Гуайдо президентом. Позже Джон Болтон подтвердил в "Твиттере" позицию Вашингтона и предостерег кого бы то ни было от любых форм запугивания.

Однако его предупреждения о том, что Белый дом готов ответить на любое насилие, не было адресовано каким-либо конкретным организациями или лицам.

Что происходит сейчас?

В субботу несколько европейских стран, включая Испанию, Германию, Францию и Великобританию, заявили, что признают Хуана Гуайдо президентом, если выборы не будут назначены в течение восьми дней.

Однако Николас Мадуро отверг это заявление, заявив, что ультиматум должен быть снят.

Позже он появился на военных учениях в центральном штате Венесуэлы Карабобо, где призвал к "союзу, дисциплине и сплоченности", чтобы преодолеть то, что он назвал попыткой государственного переворота, совершенной Гуайдо.

Мадуро разорвал отношения с США в прошлый четверг из-за поддержки этой страной Хуана Гуайдо и распорядился о том, чтобы американские дипломаты покинули Венесуэлу в течение 72 часов.

Однако в субботу вечером, к моменту истечения срока, министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что отменит распоряжение о высылке и вместо этого предоставит сторонам 30 дней для создания в обеих странах "представительств интересов".

Такие офисы используются, когда страны не имеют официальных дипломатических отношений, но хотят иметь базовый уровень контактов для представления своих интересов.

Вашингтон ранее заявлял, что не признает полномочия Мадуро отдавать приказы своим дипломатам.

Между тем, Хуан Гуайдо заявил газете Washington Post, что ведет переговоры с "сочувствующими военными" чинами в Венесуэле с целью заручиться поддержкой его президентства.