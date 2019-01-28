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Украинец Павел Гриб рассказал, как его похитили в Беларуси

  • 28.01.2019, 12:10
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Павел Гриб
Фото: Ирина Бабичева / «Новая газета»

Политзаключенного выкрали прямо на гомельском вокзале.

Суд над украинским политзаключенным сейчас в самом разгаре. Допрошены свидетели и подруга Павла, пишет «Новая газета».

19-летний Павел Гриб, по версии ФСБ, пытался убедить 17-летнюю школьницу из Сочи Татьяну Ершову заложить самодельное взрывное устройство в школе № 26 и взорвать его в день выпускного вечера 30 июня 2017, после чего Татьяна должна была уехать из России.

Молодые люди назначили свидание в белорусском Гомеле. Через полчаса после встречи Павел Гриб был похищен несколькими людьми в штатском и доставлен в город Ярцево Смоленской области. А через две недели Гриб обнаружился уже в Краснодарском СИЗО–5.

— Встаньте, освободите коридор до четвертого зала, — говорит пристав. Люди неохотно поднимаются и уходят в другую часть коридора:

— О, кого-то опасного поведут.

Через пару минут приставы заводят согнутого почти до пола парня. Это Павел Гриб.

— Да ну, — слышно в коридоре. — Мальчишка какой-то.

Павел действительно кажется мальчишкой: небольшого роста, худой. До прихода судейской бригады он с любопытством спрашивает, кто пришел на слушание:

— Приходите еще в четыре, у меня два заседания сегодня, — просит он журналистов.

На первом рассматривают апелляционную жалобу: Гриб говорит, что плохо себя чувствует и просит перевести его из СИЗО под домашний арест. Суд в ходатайстве отказывает.

Оперативников уголовного розыска допрашивали по видеосвязи. Александр Беспалов, Александр Мазуров и Евгений Матюхин утверждали, что задержали Гриба в городе Ярцево.

— Поступила оперативная информация, и мы приехали на вокзал. На перроне увидели подозрительного молодого человека. Подошли к нему, показали удостоверения, проверили документы. У него при себе был украинский паспорт. Поскольку он вел себя подозрительно, предложили ему проехать с нами в отдел, он без проблем согласился. Пояснил, что едет то ли к своей девушке, то ли к знакомой. Дело было около восьми-девяти вечера, точное время не помню. Мы «откатали» ему пальцы — парень не сопротивлялся, не был в наручниках. Оказалось, он в розыске ФСБ, — рассказал Беспалов.

Адвокат Марина Дубровина поинтересовалась, что именно в Павле насторожило оперативников. «Он бесцельно ходил по перрону и смотрел взад-вперед, по сторонам», — ответил Беспалов.

Затем допрашивали оперативников отделения полиции «Ярцевский» Александра Мазурова и Евгения Матюхова. Показания троих силовиков очень похожи. Так, Гриба они дословно описали как «темноволосого худощавого парня». «Прыщавый такой», — добавил Матюхов.

— Меня эти люди не задерживали, я их не знаю, — заявил суду Павел Гриб. — В Ярцево я не приезжал. Мое задержание было не 25 августа, а 24, и не в Ярцево, а в Гомеле, Беларусь. Я был похищен сотрудниками ФСБ. Незнакомые люди закинули меня в микроавтобус и вывезли через границу, — сказал Павел Гриб.

По его словам, это произошло сразу после встречи с Татьяной Ершовой в Гомеле.

— После разговора я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Украину, однако меня встретили неизвестные люди. Их было пятеро. Выглядели как обычные люди — джинсы, черные куртки. Мне на голову натянули капюшон, погрузили в микроавтобус и вывезли в лес. Били по ногам и в живот, снимали это на камеру; забрали документы и обратный билет. Затем повезли в какой-то спортивный зал. Помню, там была шведская стенка. Меня грозились повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом — к следователю.

Тот прямо сказал: «Либо ты признаешь все, либо остаешься еще тут», — рассказал Гриб. — Я на всю жизнь их запомнил и если увижу, обязательно опознаю всех, кто там был.

Допрос Тани Ершовой и ее мамы прошел в закрытом режиме. Часто объявлялись перерывы. Каждый раз, когда открывалась дверь, Мария Гриб подбегала к проему смотреть на сына.


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