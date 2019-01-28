Синдзо Абэ: Мирный договор с Россией будет заключен на основе договоренностей 1956 года 28.01.2019, 12:28

Синдзо Абэ

Фото: AP

В декларации 19 октября 1956 года СССР согласился передать Японии Шикотан и ряд островов Малой курильской гряды.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ убежден, что Москва и Токио разрешат территориальный вопрос и заключат мирный договор, базируясь на положениях Совместной декларации 1956 года. Он заявил об этом в понедельник, выступая с программной речью на открытии сессии парламента, сообщает ТАСС.

«Что касается России, — сказал премьер, — то наши народы углубят взаимное доверие и дружбу, разрешат территориальный вопрос и заключат мирный договор. Мы с президентом [РФ Владимиром] Путиным разделяем решительное стремление к тому, чтобы поставить точку в этой проблеме, сохраняющейся уже более 70 лет после войны, не передавая ее будущим поколениям. Переговоры будут ускорены на основе отношений глубокого доверия между лидерами двух стран и на базе декларации 1956 года».

Такой подход был, в частности, подтвержден в ходе последней встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, которая состоялась 22 января в Кремле.

В ноябре прошлого года лидеры России и Японии на встрече в Сингапуре договорились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.