Видеофакт: Дерзкое похищение картины Ай-Петри. Крым» из Третьяковки 6 28.01.2019, 12:43

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Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Кража произошла на глазах у посетителей выставки.

МВД России обнародовало видеозапись похищения картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Как видно на записи, мужчина в темных джинсах и джемпере некоторое время стоял около картины «Ай-Петри. Крым», затем снял ее со стены и унес. На кадрах видно, что кража произошла на глазах у посетителей выставки, сообщает РБК.

Подозреваемый в краже был задержан в понедельник утром в Одинцовском районе Московской области. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, были ли у него сообщники. Как рассказали источники, задержать мужчину удалось с помощью записей с десятков видеокамер, в том числе из систем наружного наблюдения различных ведомств и компаний.

Идентифицировали мужчину благодаря очевидцам — посетителям зала, где находилась картина. После изучения видеозаписей специалисты отследили передвижение машины похитителя.