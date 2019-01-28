Австралия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы 28.01.2019, 13:16

Фото: Zuma / TASS

МИД Австралии ожидает проведения в Венесуэле президентских выборов.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Австралия ожидает проведения в стране президентских выборов, передает Интерфакс.

"Австралия призывает к переходу к демократии в Венесуэле как можно скорее. Мы настоятельно призываем все стороны конструктивно работать в направлении мирного урегулирования ситуации, включая возвращение к демократии, уважению верховенства права и защите прав человека во благо венесуэльского народа", - заявила Пэйн.

Ранее о признании Гуайдо заявило руководство Израиля.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах и заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны.