На автоподходах к Крымскому мосту обрушились земляные насыпи

На автоподходах к Крымскому мосту обрушились земляные насыпи1
- 28.01.2019, 13:26
В некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит.
На автоподходах к Крымскому мосту искусственно созданные насыпи обрушились из-за снегопадов.
Об этом сообщают очевидцы Керчь.ФМ, передает УНИАН.
Стоит отметить, что в некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит. Такое произошло со стороны Керчи и Тамани.
"Пытаются устранить последствия непогоды", - написал керчанин.
Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.