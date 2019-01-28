Экс-директор «Экзона» получил семь лет колонии по «делу медиков» 4 28.01.2019, 13:30

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У Валерия Васкевича будет конфисковано имущество.

28 января в Дрогичине огласили приговор экс-директору ОАО «Экзон» Валерию Васкевичу, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, сообщает tut.by.

Суд признал Валерия Васкевича виновным и назначил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Ему также на 5 лет запретили занимать руководящие должности.

По версии обвинения, Валерий Васкевич, занимая должность директора ОАО «Экзон», получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 25 000 долларов за обеспечение в интересах жителя города Минска Х. и представляемых им иностранных юридических лиц L (Израиль) и А (Гонконг) исполнения контрактов на поставку фармацевтической продукции, а также спецификаций к ней, организовал своевременную оплату указанного товара путем дачи обязательных к исполнению указаний бухгалтерии предприятия о перечислении денежных средств на расчетные счета данных коммерческих структур.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.