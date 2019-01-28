Хуан Гуайдо предложил военным амнистию 3 28.01.2019, 13:38

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Фото: AFP

Военнослужащие заявляют, что устали от экономического кризиса в Венесуэле.

Сторонники временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо раздают листовки, в которых военнослужащим гарантируется амнистия, если те поддержат демократию и отвергнут правительство диктатора Николаса Мадуро, сообщает liga.net.

При этом многие военнослужащие говорят, что устали от постоянного острого дефицита продовольствия и других повседневных товаров.

Ранее диктатору и самому пообещали амнистию. Он в последние дни наблюдает за военными учениями, посещая полигоны.

Напомним, что после инаугурации Николаса Мадуро, 15 января, парламент Венесуэлы объявил его узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.