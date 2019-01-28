В Минске за год закрылись почти 4000 ИП 12 28.01.2019, 13:53

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Архивное фото «Радыё Свабода»

Столица потеряла большое число индивидуальных предпринимателей.

В СМИ появились годовые отчеты по изменениям в корпоративном секторе Беларуси. Число предприятий, зарегистрированных на 1 января, увеличилось на 0,5% и теперь их общее количество составляет 142108. Итого: прирост 690 фирм, информирует Office life.

Количество компаний уменьшилось в Гродненского и Минской областях. За исключением этих двух регионов, во всех остальных эксперты отметили рост этого показателя.

Отметим, что Минск потерял большое число индивидуальных предпринимателей. От этого статуса отказались 3830 человек. В Таким образом, общее количество ипэшников уменьшилось на 278 человек. Это динамику объясняют высокой конкуренцией в Минске в сфере торговли.