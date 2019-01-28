Жительница Молодечно задушила 8-летнего сына и сама позвонила в милицию 16 28.01.2019, 14:08

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Она воспитывала ребенка одна.

Вечером 26 января в Молодечненский РОВД поступило сообщение от 29-летней местной жительницы о том, что она задушила своего сына.

Информация о смерти ребенка подтвердилась: в квартире женщины нашли тело 8-летнего мальчика, пишет nn.by.

«В связи с имеющимися признаками психического расстройства она госпитализирована в медицинское учреждение, где выставлен пост охраны. По имеющимся сведениям, подозреваемая воспитывала ребенка одна и проживала в квартире со своими родственниками.

Следователями с целью установления мотива, обстоятельств, всех возможных факторов, ставших причиной произошедшего, допрашиваются родственники, соседи. Точная причина смерти ребенка будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в Следственном комитете.