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Доллар и евро подорожали на последних торгах недели

  • 28.01.2019, 14:14
  • 1,417

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 28 января доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0007 и составляет Br2,1523 (25 января - Br2,1516 за $1).

Евро подорожал на Br0,0176 до Br2,454 за 1 евро (25 января - Br2,4364 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0012 до Br3,2649 за 100 российских рублей (25 января - Br3,2661 за 100 российских рублей).


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