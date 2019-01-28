Доллар и евро подорожали на последних торгах недели 28.01.2019, 14:14

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Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 28 января доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0007 и составляет Br2,1523 (25 января - Br2,1516 за $1).

Евро подорожал на Br0,0176 до Br2,454 за 1 евро (25 января - Br2,4364 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0012 до Br3,2649 за 100 российских рублей (25 января - Br3,2661 за 100 российских рублей).