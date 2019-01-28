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CМИ: США перебросили в Сирию 600 военных

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  • 28.01.2019, 14:16
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Военные будут задействованы в организации вывода войск США из страны.

Вооруженные силы США направили на военные базы в Сирии около 600 военнослужащих, которые будут задействованы в организации вывода американских войск из страны. Об этом сообщило агентство "Анадолу", пишет "Зеркало недели. Украина".

По данным источников агентства, несколько сотен военнослужащих США прибыли на военные базы Сыррин и Хараб-Ишк, которые "будут использованы в качестве основных центров эвакуации американских войск".

Для эвакуации тяжелой военной техники будут использоваться базы Румейлан и Таль-Бейдер.

О намерении направить военнослужащих в Сирию на прошлой неделе объявил Пентагон.


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