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«Найдите убийц Юрия Захаренко и имидж МВД улучшится»

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  • 28.01.2019, 14:24
  • 3,526
Фото: belta

Улучшить рухнувший в пропасть имидж белорусской милиции очень просто.

Контора Шуневича прислушалась к голосу общественности и взялась за исправление своего рухнувшего в пропасть имиджа, пишет Telegram-канал «Баста!».

Проведено расследование преступлений, совершенных сотрудниками МВД, наказаны виновные в незаконных задержаниях и пытках активистов оппозиции, принесены официальные извинения родственникам «повесившихся» в автозаках и СИЗО заключенным, бронзовый упырь на Городском валу отправлен на переплавку.

Шутка.

На самом деле, все очень банально и просто: МВД объявило конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел. Победителям — ценные призы и вознаграждение. За счет бюджета, конечно.

Имидж МВД исправить не так уж и сложно. Можем даже посоветовать, с чего начать. Найдите убийц министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко. Раскройте дело, которое должно быть главным для вас уже целых 20 лет.

Уверены, тогда от желающих принять участие в вашем конкурсе отбоя не будет. Даже без «ценных призов».


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