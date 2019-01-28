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Кто идет в президенты Украины: полный список кандидатов

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  • 28.01.2019, 14:29
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На данный момент зарегистрированы уже 20 кандидатов.

У претендентов на кресло главы государства на подачу документов в ЦИК осталась неделя: крайний срок - 4 февраля, пишет liga.net.

По состоянию на полдень 28 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов на пост президента Украины, которые примут участие в избирательной кампании. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Список кандидатов:

Олег Ляшко. Выдвинула Радикальная партия. 1972 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат Украины.

Аркадий Корнацкий. Самовыдвиженец. 1953 года рождения, образование высшее, проживает в Николаевской области, народный депутат, беспартийный.

Александр Вилкул. Выдвинула политическая партия Оппозиционный блок - партия мира и развития. 1974 года рождения, образование высшее, проживает в Днепре, народный депутат.

Юлия Тимошенко. Выдвинуло ВО Батьківщина. 1960 года рождения, образование высшее, проживает в пгт Козин Обуховского района Киевской области, народный депутат, глава фракции.

Дмитрий Добродомов. Выдвинут партией Общественное движение Народный контроль. 1977 года рождения, образование высшее, проживает в городе Львове, народный депутат.

Александр Мороз. Выдвинула Социалистическая партия Александра Мороза. 1944 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, пенсионер, член Социалистической партии Александра Мороза.

Илья Кива. Выдвинула Социалистическая партия Украины. 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, глава Всеукраинского профессионального союза МВД, член Социалистической партии Украины.

Геннадий Балашов. Выдвинут своей партией 5.10. 1961 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, предприниматель/физлицо.

Ольга Богомолец. Самовыдвиженец, нардеп. 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве. Глава комитета Рады по здравоохранению.

Юрий Бойко. Самовыдвиженец, нардеп. 1958 года рождения, образование высшее, проживает в Рубежном Луганской области.

Анатолий Гриценко. Выдвинут партией Гражданская позиция, где является лидером, нардеп. 1957 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, доцент кафедры политологии Нацуниверситета Киево-Могилянская Академия.

Сергей Каплин. Выдвинут Социал-демократической партией, нардеп, беспартийный. 1979 года рождения, образование высшее, проживает в селе Опришки Глобинского района Полтавской области.

Виталий Куприй. Самовыдвиженец, нардеп, беспартийный. 1973 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, замглавы комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Евгений Мураев. Выдвинут своей партией Наши, нардеп. 1976 года рождения, образование высшее, проживает в Харькове.

Валентин Наливайченко. Выдвинут своей партией Общественно-политическое движение Валентин Наливайченко. 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве.

Роман Насиров. Самовыдвиженец, беспартийный. 1979 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве.

Андрей Садовый. Выдвинут партией Самопомощь. 1968 года рождения, образование высшее, проживает во Львове, его мэр, член Самопомощи.

Виталий Скоцик. Самовыдвиженец, беспартийный. 1972 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования.

Александр Шевченко. Выдвинут партией УКРОП, нардеп. 1971 года рождения, образование высшее, проживает в селе Поляница города Яремче Ивано-Франковской области. Владелец курорта "Буковель".

Игорь Шевченко. Самовыдвиженец, беспартийный. 1971 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, президент Благотворительной организации Успешная Украина.


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