Кто идет в президенты Украины: полный список кандидатов

Кто идет в президенты Украины: полный список кандидатов8
- 28.01.2019, 14:29
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На данный момент зарегистрированы уже 20 кандидатов.
У претендентов на кресло главы государства на подачу документов в ЦИК осталась неделя: крайний срок - 4 февраля, пишет liga.net.
По состоянию на полдень 28 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов на пост президента Украины, которые примут участие в избирательной кампании. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Список кандидатов:
Олег Ляшко. Выдвинула Радикальная партия. 1972 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат Украины.
Аркадий Корнацкий. Самовыдвиженец. 1953 года рождения, образование высшее, проживает в Николаевской области, народный депутат, беспартийный.
Александр Вилкул. Выдвинула политическая партия Оппозиционный блок - партия мира и развития. 1974 года рождения, образование высшее, проживает в Днепре, народный депутат.
Юлия Тимошенко. Выдвинуло ВО Батьківщина. 1960 года рождения, образование высшее, проживает в пгт Козин Обуховского района Киевской области, народный депутат, глава фракции.
Дмитрий Добродомов. Выдвинут партией Общественное движение Народный контроль. 1977 года рождения, образование высшее, проживает в городе Львове, народный депутат.
Александр Мороз. Выдвинула Социалистическая партия Александра Мороза. 1944 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, пенсионер, член Социалистической партии Александра Мороза.
Илья Кива. Выдвинула Социалистическая партия Украины. 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, глава Всеукраинского профессионального союза МВД, член Социалистической партии Украины.
Геннадий Балашов. Выдвинут своей партией 5.10. 1961 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, предприниматель/физлицо.
Ольга Богомолец. Самовыдвиженец, нардеп. 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве. Глава комитета Рады по здравоохранению.
Юрий Бойко. Самовыдвиженец, нардеп. 1958 года рождения, образование высшее, проживает в Рубежном Луганской области.
Анатолий Гриценко. Выдвинут партией Гражданская позиция, где является лидером, нардеп. 1957 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, доцент кафедры политологии Нацуниверситета Киево-Могилянская Академия.
Сергей Каплин. Выдвинут Социал-демократической партией, нардеп, беспартийный. 1979 года рождения, образование высшее, проживает в селе Опришки Глобинского района Полтавской области.
Виталий Куприй. Самовыдвиженец, нардеп, беспартийный. 1973 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, замглавы комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Евгений Мураев. Выдвинут своей партией Наши, нардеп. 1976 года рождения, образование высшее, проживает в Харькове.
Валентин Наливайченко. Выдвинут своей партией Общественно-политическое движение Валентин Наливайченко. 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве.
Роман Насиров. Самовыдвиженец, беспартийный. 1979 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве.
Андрей Садовый. Выдвинут партией Самопомощь. 1968 года рождения, образование высшее, проживает во Львове, его мэр, член Самопомощи.
Виталий Скоцик. Самовыдвиженец, беспартийный. 1972 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования.
Александр Шевченко. Выдвинут партией УКРОП, нардеп. 1971 года рождения, образование высшее, проживает в селе Поляница города Яремче Ивано-Франковской области. Владелец курорта "Буковель".
Игорь Шевченко. Самовыдвиженец, беспартийный. 1971 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, президент Благотворительной организации Успешная Украина.