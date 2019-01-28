Топ-5 ярких фильмов с Адриано Челентано 28.01.2019, 14:31

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Фильмы для просмотра всей семьей.

Если вы не знаете, что посмотреть вечером, то фильмы с Адриано Чеентано – именно то, что вам нужно. Сайт «Сегодня» предлагает подборку самых ярких фильмов с несравненным итальянским актером.

"Блеф", 1976

У Белль Дюк старые счеты с Филиппом Бэнгом, который отбывает свой срок в тюрьме. Для того чтобы поквитаться с Филиппом, Белль Дюк вступает в сговор с другим аферистом по имени Феликс, чтобы тот организовал побег Филиппа. Однако, все получается не так, как она ожидала.

"Бархатные ручки", 1979

Инженер Гвидо Квиллер разбогател на продаже бронированных стекол для ювелирных магазинов, его состояние оценивается в 12 миллиардов лир. Но своим стеклом он разозлил страховые компании и грабителей. Жена хочет с ним развестись и забрать все его деньги. Все закручивается в один момент и он даже не успевает понять, что происходит.

"Безумно влюбленный", 1981

Невозмутимый и грубоватй Барнаба Чиккини, избалованный женским вниманием водитель автобуса в Риме. Он случайно встречает принцессу небольшого княжества Сан-Тулип – Кристину. Он любимы путями намерен завоевать ее. Как ему это удалось, нужно смотреть фильм.

"Укрощение строптивого", 1980

Грубый холостяк, успешный фермер Элиа отличается грубым характером и неприязненным отношением к женщинам. Однажды в дождливую ночь ему приходится против воли приютить у себя дома юную красавицу Ли́зу Сильвестри.

"Ворчун", 1986

По сюжету, итальянский адвокат Тито Торризи летит во Флоренцию, чтобы отвлечься от неудачных дел. Он покупает два билета, чтобы лететь без назойливых соседей, однако обнаруживается, что у одной пассажирки нет билета. Она просит его продать ей свой билет, и тот, подумав, соглашается. Чуть позже обнаруживается, что пассажиры перепутали свои чемоданы. После этого и начинаются их приключения.