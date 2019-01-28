закрыть
28 января 2019, понедельник, 17:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

«Европейская Беларусь»: Выход из тупика – действительно свободные выборы

10
  • 28.01.2019, 14:39
  • 3,388

Это единственный путь избежать социального взрыва.

Сайт Сharter97.org приводит заявление гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

Выход из тупика - действительно свободные выборы

В течение последних месяцев усилилось давление на активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь». Возбуждаются новые административные и уголовные дела, изымается имущество, ограничивается возможность выезда из страны. Активисты получают личные угрозы по телефону и электронной почте.

5 декабря 2018 года был задержан Евгений Афнагель. Сотрудники уголовного розыска и милиционеры угрожали ему возбуждением уголовного дела. Активиста несколько раз допрашивали, у него изъят автомобиль.

25 января 2019 года в Следственный комитет был вызван Максим Винярский. Его допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу о хулиганстве, которое якобы произошло еще в сентябре прошлого года. Активисту угрожали возбуждением еще одного дела прямо в кабинете следователя.

Репрессии усилились в отношении представителей других организаций и движений, выступающих против режима. Только в течение последней недели в Минске прошли несколько обысков и арестов.

Действия спецслужб, милиции и следователей скоординированы между собой и начались после заявлений диктатора о «политической вакханалии», которые фактически положили начало избирательной кампании. Их причина - страх перед социальными волнениями и протестами. Лукашенко не доверяет собственному народу и боится выборов.

Как показывает опыт Беларуси и других стран, усиление давления на общество - не самый лучший выход из тупика, в который загоняют свои народы диктаторские режимы. Единственный путь избежать социального взрыва - проведение действительно свободных выборов под международным контролем с участием реальных лидеров оппозиции и без помех для общественных активистов, - говорится в заявлении.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»