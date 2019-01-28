«Европейская Беларусь»: Выход из тупика – действительно свободные выборы 10 28.01.2019, 14:39

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Это единственный путь избежать социального взрыва.

Сайт Сharter97.org приводит заявление гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

Выход из тупика - действительно свободные выборы

В течение последних месяцев усилилось давление на активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь». Возбуждаются новые административные и уголовные дела, изымается имущество, ограничивается возможность выезда из страны. Активисты получают личные угрозы по телефону и электронной почте.

5 декабря 2018 года был задержан Евгений Афнагель. Сотрудники уголовного розыска и милиционеры угрожали ему возбуждением уголовного дела. Активиста несколько раз допрашивали, у него изъят автомобиль.

25 января 2019 года в Следственный комитет был вызван Максим Винярский. Его допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу о хулиганстве, которое якобы произошло еще в сентябре прошлого года. Активисту угрожали возбуждением еще одного дела прямо в кабинете следователя.

Репрессии усилились в отношении представителей других организаций и движений, выступающих против режима. Только в течение последней недели в Минске прошли несколько обысков и арестов.

Действия спецслужб, милиции и следователей скоординированы между собой и начались после заявлений диктатора о «политической вакханалии», которые фактически положили начало избирательной кампании. Их причина - страх перед социальными волнениями и протестами. Лукашенко не доверяет собственному народу и боится выборов.

Как показывает опыт Беларуси и других стран, усиление давления на общество - не самый лучший выход из тупика, в который загоняют свои народы диктаторские режимы. Единственный путь избежать социального взрыва - проведение действительно свободных выборов под международным контролем с участием реальных лидеров оппозиции и без помех для общественных активистов, - говорится в заявлении.