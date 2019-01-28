Фотофакт: Борисовские коммунальщики не справляются с количеством снега 8 28.01.2019, 14:59

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Фото: ex-press.by

О существовании некоторых улиц коммунальщики просто подзабыли.

Видимо, рассчитывая, что все растает само собой, в некоторых районах работники коммунальных служб то ли лопаты потеряли, то ли совесть.

Ex-press.by прошелся по городу и подметил — о существовании каких улиц коммунальщики подзабыли.

Конечно, почистить все до единой пешеходной дорожки — невероятно сложно.

Состояние вот этой дороги говорит о том, что уборочная техника не проходила несколько дней: снег грязный, и его высота достигает почти 30 сантиметров.

Улица Чапаева

А тут снег плотно натоптан, кое-где образовалась наледь:

Улица Ватутина

Улица Трусова