Фотофакт: Борисовские коммунальщики не справляются с количеством снега

Фотофакт: Борисовские коммунальщики не справляются с количеством снега8
- 28.01.2019, 14:59
- 1,680
О существовании некоторых улиц коммунальщики просто подзабыли.
Видимо, рассчитывая, что все растает само собой, в некоторых районах работники коммунальных служб то ли лопаты потеряли, то ли совесть.
Ex-press.by прошелся по городу и подметил — о существовании каких улиц коммунальщики подзабыли.
Конечно, почистить все до единой пешеходной дорожки — невероятно сложно.
Состояние вот этой дороги говорит о том, что уборочная техника не проходила несколько дней: снег грязный, и его высота достигает почти 30 сантиметров.
Улица Чапаева
А тут снег плотно натоптан, кое-где образовалась наледь:
Улица Ватутина
Улица Трусова