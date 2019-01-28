закрыть
28 января 2019, понедельник, 17:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Фотофакт: Борисовские коммунальщики не справляются с количеством снега

8
  • 28.01.2019, 14:59
  • 1,680
Фото: ex-press.by

О существовании некоторых улиц коммунальщики просто подзабыли.

Видимо, рассчитывая, что все растает само собой, в некоторых районах работники коммунальных служб то ли лопаты потеряли, то ли совесть.

Ex-press.by прошелся по городу и подметил — о существовании каких улиц коммунальщики подзабыли.

Конечно, почистить все до единой пешеходной дорожки — невероятно сложно.

Состояние вот этой дороги говорит о том, что уборочная техника не проходила несколько дней: снег грязный, и его высота достигает почти 30 сантиметров.

Улица Чапаева

А тут снег плотно натоптан, кое-где образовалась наледь:

Улица Ватутина

Улица Трусова


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»