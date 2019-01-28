Трамп: Шансы на достижение соглашения о строительстве стены – меньше 50% 28.01.2019, 15:13

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Президент США заявил о возможности нового шатдауна.

Президент Дональд Трамп считает, что вероятность того, что переговоры в Конгрессе приведут к соглашению о финансировании стены на южной границе страны, с которым он сможет согласиться, составляет менее 50 процентов, сообщает «Голос Америки».

В интервью Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье, Трамп заявил, что среди участников переговоров, представляющих обе партии, есть «очень хорошие люди». При этом он выразил сомнения в том, что готов согласится с суммой менее 5,7 миллиарда долларов на строительство стены, сказав: «Я должен сделать это правильно».

Президент также усомнился в том, что он согласится предоставить американское гражданство так называемым «мечтателям» в рамках вырабатываемого соглашения. По его словам, будущее нелегальных иммигрантов, привезенных в США маленькими детьми, является «отдельной темой, которую следует рассматривать в другое время».

Президент отметил, что новый шатдаун, «несомненно, является одним из вариантов» развития событий, если он не получит то, что ему нужно для строительства стены. Он также сказал, что может ввести чрезвычайное положение, что позволит ему профинансировать возведение стены без одобрения Конгресса. Демократы уверены, что такое решение будет оспорено в судебном порядке.

В пятницу Трамп согласился возобновить работу федерального правительства на три недели, не получив ассигнований на стену. Тем временем группа из девяти демократов и восьми республиканцев пытается выработать соглашение об обеспечении безопасности границ, с которым согласились бы и Конгресс, и Трамп, и которое позволило бы правительству продолжать работу до конца финансового года.

Частичное закрытие правительства, которое продолжалось месяц, создало финансовые трудности для 800 тысяч федеральных служащих, которые были отправлены в отпуска или работали без получения оплаты. Среди них были сотрудники служб внутренней безопасности, правоохранительных органов и авиадиспетчеры.

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни в воскресенье заявил телеканалу Fox News, что в ближайшие три недели «можно будет увидеть, верят ли демократы в укрепление безопасности границ», которая может сократить нелегальную иммиграцию и остановить поток наркотиков.

По словам Малвэни, Белый дом отмечает, что «демократы начинают соглашаться с президентом» в вопросе о необходимости стены на почти 400-километровом участке границы США и Мексики общей протяженностью 3200 километров.

Главные оппоненты Трампа в Конгрессе, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, и лидер демократов в Сенате Чак Шумер, решительно отвергают требование президента о выделении денег на строительство стены. Однако Малвэни сказал, что отведенное на переговоры время даст демократам возможность ответить на вопрос, говорят ли они людям правду о своей поддержке безопасности границ или «делают то, что приносит политическую выгоду».

Демократы настаивают на том, что они заинтересованы в безопасности границ, но считают стену непрактичным решением проблемы и пустой тратой денег. Они предлагают такие меры, как усиление контроля на пунктах пропуска через границу, увеличение числа пограничных агентов и более широкое применение современных технологий.

Выступая в той же программе на канале Fox News, сенатор Джо Манчин, единственный демократ, поддержавший инициированный республиканцами законопроект, предусматривавший финансирование стены, заявил, что демократы будут «изучать целостный подход» при определении потребностей, связанных с безопасностью границ.

«Пусть эксперты скажут нам, что для этого нужно, помогут нам найти правильный путь», – сказал он.

После того, как Трамп и Конгресс договорились о трехнедельном перерыве, чтобы прекратить шатдаун, некоторые правительственные учреждения возобновили работу в субботу. Музеи и парки открыли свои двери и распахнули ворота. Другие правительственные службы возобновят работу в ближайшие дни.

Но федеральные подрядчики могут не получить компенсацию за период, когда они оставались без работы, если Конгресс не примет специальный закон.

Шатдаун оказал негативное влияние на американскую экономику. По оценкам рейтингового агентства Standard & Poor's, закрытие правительства обошлось экономике в 6 миллиардов долларов – на 300 миллионов долларов больше, чем требовал Трамп на строительство стены.