Мать погибшего солдата: Приезжали военные со Слонимской части, предлагали деньги 13 28.01.2019, 15:25

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Александр Орлов

Фото: gs.by

СК отказался возбуждать уголовное дело о гибели солдата, которого нашли повешенным во время процесса Коржича.

Военнослужащего срочной службы Александра Орлова нашли в петле 5 сентября. На его шее были две странгуляционные борозды. Родные категорически не согласны с версией о суициде, передает «Радыё Свабода».

20-летнего Александра Орлова из села Красное Кореличского района похоронили 7 сентября. В Минске в это время шел процесс по делу о смерти Александра Коржича. Орлова, как и Коржича, нашли в петле в части, где он проходил срочную службу. Тело отвезли на экспертизу, потом передали родным. Официальная версия смерти, озвученная на сайте Минобороны, - суицид. Мать погибшего солдата Ольга высказывала сомнения в этом уже в день похорон. На шее ее сына были видны две странгуляционные борозды, что, по ее мнению, может свидетельствовать об уголовном характере происшествия.

Проверку по факту смерти Александра Орлова проводили в управлении Следственного комитета Гродненской области. Она началась в сентябре и продолжалась почти пять месяцев. По словам матери погибшего солдата Ольги, в СК ей рассказывали о необходимости опросить сослуживцев сына, а также провести большое количество экспертиз. Письмо с результатами проверки Ольга получила только 26 января 2019 года.

«Прислали письмо. Пишут, что склонения к самоубийству не было, - рассказала Ольга. - 17.01.2019 управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области принято решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту смерти Орлова А. за отсутствием состава преступления. А откуда две борозды на шее и повреждение кожи на лбу - об этом ничего не говорят. Текста медицинской экспертизы тела сына мне никто не показал. Следователь сказала, что не имеет права мне его показывать. Надо писать заявление с просьбой предоставить возможность ознакомиться. Заявление будут рассматривать, и тогда примут решение, могу ли я увидеть эти документы».

Родные Александра Орлова собираются обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Написано, что не доведение до самоубийства, - говорит мать погибшего. - А кто его тогда побил, кто повесил? Откуда дырка в голове? Фото все видели. Две борозды на шее. Это не реально. Получается, что он себя один раз пожушил, потом второй раз полез. Это же абсурд, понимаете?»

По словам матери погибшего в начале сентября солдата, за время следствия к ней в деревню Красное под Кореличах несколько раз приезжали военные со Слонимской части, где служил сын. Они интересовались ходом проверки и предлагали деньги. По мнению женщины, таким образом военные пытались добиться ее поддержки.

«Я отказалась от денег, сказала, что буду ждать результатов проверки, - рассказывает Ольга. - Даже не спрашивала, сколько они хотят мне дать. Мне от них ничего не нужно».

По официальной информации Минобороны, после Александра Коржича в белорусской армии в результате несчастных случаев и суицидов погибли уже шесть военнослужащих. Случай Коржича стал единственным за длительный период официально признанным фактом доведения до самоубийства. При этом как обвиняемые в его смерти сержанты, так и матери солдата Светлана Коржич с выводами суда не согласились и подали кассационные жалобы на приговор. Дата их рассмотрения пока неизвестна.