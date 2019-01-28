Карин Кнайсль и сюрпризы венской свадьбы 2 28.01.2019, 15:30

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Как частный визит Путина в Австрию повлиял на взаимоотношения двух стран.

"Присутствие российского президента на свадьбе министра иностранных дел Австрии, судя по всему, разозлило канцлера Курца", - пишет журналистка Le Figaro, (перевод - inopressa.ru) Лора Мандевиль.

"Нет, Путин не является моим другом. В политике не бывает друзей", - заявила Le Figaro Карин Кнайсль, настаивая на том, что она независимый министр, хотя на этот пост она была назначена по предложению ультраправой партии FPÖ. Она объясняет, что пригласила российского лидера на свою свадьбу "очень спонтанно" во время приема. "У меня оставался один пригласительный билет, и я сказала своему жениху: а что, если мы передадим его Путину? Но это не было обдумано заранее. Он высоко оценил мои научные труды по Сирии. Я хотела поделиться своей радостью", - сказала она, добавив, что даже "не представляла", что он ухватится за такую возможность", - передает журналистка.

"Однако 18 августа российский президент прибыл на свадьбу, и невеста даже согласилась с ним станцевать, сделав перед ним реверанс. Этот кадр разошелся по всей Европе", - говорится в статье.

"Министр проявила наивность", - утверждает журналист Майкл Джунгвирт.

"По данным информированного источника, канцлер Курц отрицательно оценил этот промах. Он позвонил всем своим союзникам, чтобы подтвердить, что Вена не выйдет из режима санкций против Москвы и сразу после свадьбы отправился в Киев", - отмечает автор статьи.

"Курц благосклонно относится к России, но он никогда не возьмет на себя инициативу по поводу отмены санкций, разве что если кто-то другой откроет путь. Он последует за Германией или, может быть, за Италией" - прогнозирует политолог Иван Крастев.

"Вена является мостом между двумя блоками во времена холодной войны, ключевым центром распределения российского газа, посредством своих банков она также служит "стиральной машиной" по отмыванию состояния российских олигархов", - указывает автор публикации.

"К этим отношениям добавляются тесные идеологические связи FPÖ с партией "Единая Россия, - отмечает Мандевиль. - Эти связи настолько встревожили европейские спецслужбы, что, как уверяет один неназванный французский источник, после странных рейдов в штаб-квартиру австрийской разведки, устроенных по приказу федерального министра внутренних дел и члена партии FPÖ Херберта Кикля (в феврале 2018 года австрийские полицейские совершили рейды в штаб-квартиры и дома высокопоставленных чиновников BVT, изъяв при этом некоторые документы, часть из которых была связана с расследованиями в отношении крайне правых экстремистских групп и организаций.

Политические оппоненты FPÖ всерьез говорят о том, что Кикль и его партия работают на Москву - Прим. ред.), европейские спецслужбы намереваются "отключить" своих австрийских коллег, не желая делиться с ними информацией из опасений "утечки в Москву".