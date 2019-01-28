Экс-тренер московского «Спартака» возглавит минское «Динамо» 28.01.2019, 15:42

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Фото: fft.tj

Сегодня футболисты познакомятся с Романом Пилипчуком.

Экс-тренер московского "Спартака" Роман Пилипчук возглавит минское "Динамо". Столичный клуб сегодня, 28 января, отправляется на тренировочный сбор в Турцию, где и познакомится с новым рулевым. По сведениям pressball.by, там же, в Турции, с 51-летним Пилипчуком будет подписан контракт.

Тренерскую карьеру Роман Пилипчук начал в 2008 году. В 2016 году украинский специалист, поработавший в ряде клубов, вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в московском "Спартаке", а позже — в штаб итальянского наставника Массимо Карреры. В сезоне-2018/19 трудился в тренерском штабе Рашида Рахимова в грозненском "Ахмате".

В сезонах 2017 и 2018 годов минское "Динамо" возглавлял белорус Сергей Гуренко, взявший с командой серебро и бронзу турнира соответственно.