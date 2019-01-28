Девушка научилась говорить по-кошачьи и на расстоянии 3 28.01.2019, 15:54

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Для этого ей понадобились лишь стикеры и смекалка.

Жительница Торонто Эрика Стронг каждый день выглядывала в окно своего офиса, чтобы посмотреть на пушистого кота в доме напротив, пишет «Медуза».

Спустя какое-то время канадка и ее коллега решили поближе познакомиться с животным — и наклеили на свое окно стикеры с вопросом «Как зовут вашего кота?»

Спустя несколько недель на окне их соседей появился листок с распечатанным именем. Кота звали Маршалл!

Every day I stare out the window @shopify at a cat in someone’s apartment. Weeks ago @_myles and I asked what its name was. Today they obliged and weve never been happier. pic.twitter.com/NKkMN9ViD4 — Erika Strong (@Erika_Strong) 23 января 2019 г.

Тогда канадка рассказала об этой истории в твиттере — и заодно поинтересовалась, каким должен быть их следующий вопрос. Среди множества комментариев она отобрала самые популярные и предложила пользователям проголосовать за лучший вариант:

• А какое у кота среднее имя?

• Маршалл — это в честь Эминема?

• Все ли коты ненавидят понедельники?

• Мяу?

На момент написания материала в голосовании побеждал вопрос про Эминема.