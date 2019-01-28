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Девушка научилась говорить по-кошачьи и на расстоянии

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  • 28.01.2019, 15:54
  • 1,583

Для этого ей понадобились лишь стикеры и смекалка.

Жительница Торонто Эрика Стронг каждый день выглядывала в окно своего офиса, чтобы посмотреть на пушистого кота в доме напротив, пишет «Медуза».

Спустя какое-то время канадка и ее коллега решили поближе познакомиться с животным — и наклеили на свое окно стикеры с вопросом «Как зовут вашего кота?»

Спустя несколько недель на окне их соседей появился листок с распечатанным именем. Кота звали Маршалл!

Тогда канадка рассказала об этой истории в твиттере — и заодно поинтересовалась, каким должен быть их следующий вопрос. Среди множества комментариев она отобрала самые популярные и предложила пользователям проголосовать за лучший вариант:

• А какое у кота среднее имя?

• Маршалл — это в честь Эминема? 

• Все ли коты ненавидят понедельники?

• Мяу?

На момент написания материала в голосовании побеждал вопрос про Эминема.


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