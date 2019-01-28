Матвей Ганапольский уличил Россию в преступлениях в Венесуэле 1 28.01.2019, 15:59

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Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Приход Хуана Гуайдо к власти может привести к ряду расследований в стране.

Вмешательство России в дела Венесуэлы грозит ей огромными проблемами, после того как падет режим президента Николаса Мадуро.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" сообщил российский журналист Матвей Ганапольский. Он отметил, что оппозиционные силы начнут расследование и выйдут на главу "Роснефти" Игоря Сечина (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Боюсь, что у Сечина будут определенные неприятности, потому что именно Сечин – инициатор, толкатель, пробиватель и так далее овладения далекой страной с неустойчивым режимом Мадуро. Страны, у которой запасы нефти номер один. Сечин хотел получить эту страну в свое полное распоряжение. Это должна была быть российская зарубежная качалка для получения бюджетных и небюджетных денег", – считает он.

Ганапольский добавил, что после прихода к власти председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо оппозиция начнет расследование причин, почему венесуэльцы жили в "таком немыслимом для XXI века дерьме".

"Это чудовищная страна с чудовищным, воистину антинародным режимом. Если говорить про РФ, то я не могу назвать режим Путина антинародным, потому что Путина народ любит и целует взасос. Он еще не довел Россию до такого страшного состояния: до голодных бунтов и миллиона процентов инфляции?" – акцентировал журналист.

Ганапольский добавил, что увидел в стиле правления Мадуро российский след.

"Это российская школа неумения ничего. То есть человек не умеет ничего и готов похоронить собственный народ для какой-то цели. Вот какой цели? Это новая власть и будет выяснять", – резюмировал он.