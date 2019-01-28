закрыть
28 января 2019, понедельник, 17:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Матвей Ганапольский уличил Россию в преступлениях в Венесуэле

1
  • 28.01.2019, 15:59
  • 3,430
Матвей Ганапольский
Фото: RFE/RL

Приход Хуана Гуайдо к власти может привести к ряду расследований в стране.

Вмешательство России в дела Венесуэлы грозит ей огромными проблемами, после того как падет режим президента Николаса Мадуро.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" сообщил российский журналист Матвей Ганапольский. Он отметил, что оппозиционные силы начнут расследование и выйдут на главу "Роснефти" Игоря Сечина (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Боюсь, что у Сечина будут определенные неприятности, потому что именно Сечин – инициатор, толкатель, пробиватель и так далее овладения далекой страной с неустойчивым режимом Мадуро. Страны, у которой запасы нефти номер один. Сечин хотел получить эту страну в свое полное распоряжение. Это должна была быть российская зарубежная качалка для получения бюджетных и небюджетных денег", – считает он.

Ганапольский добавил, что после прихода к власти председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо оппозиция начнет расследование причин, почему венесуэльцы жили в "таком немыслимом для XXI века дерьме".

"Это чудовищная страна с чудовищным, воистину антинародным режимом. Если говорить про РФ, то я не могу назвать режим Путина антинародным, потому что Путина народ любит и целует взасос. Он еще не довел Россию до такого страшного состояния: до голодных бунтов и миллиона процентов инфляции?" – акцентировал журналист.

Ганапольский добавил, что увидел в стиле правления Мадуро российский след.

"Это российская школа неумения ничего. То есть человек не умеет ничего и готов похоронить собственный народ для какой-то цели. Вот какой цели? Это новая власть и будет выяснять", – резюмировал он.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»