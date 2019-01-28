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Ползком за хлебом: как живется инвалиду-колясочнику в Печах

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  • 28.01.2019, 16:05
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Как живет 62-летний Юрий Клейменов.

В редакцию еx-press.by обратился житель Печей и поведал такую историю: "Сёньня выйшаў з дому, каб ехаць у горад, сустрэў ля дому інваліда ў вазку, які буксаваў на невялікім перападзе. Дапамог яго дацягнуць да дому, які недалёка ад мяне. Потым яшчэ вазок на другі паверх завалок. Увесь час дзівіўся, як ён самастойна ў такіх умовах перасоўваецца. У краму езьдзіў ён. А потым сам — нагі адной па калена няма — на другі паверх залазіць, ды яшчэ вазок цягне па прыступках за сабой. Капец проста."

Журналисты встретились c 62-летним Юрием Клейменовым.

— Вообще, я раньше жил в другом месте, эта квартира родителей. После того, как они ушли из жизни, я свою продал и вьехал сюда. Так и живу, — рассказывает Юрий. Когда-то мужчина работал в медсанбате шофером. Был женат, в браке родились два сына: — Один до сих пор иногда помогает мне, возит к врачам. Второй умер, теперь я в его коляске езжу.

— После смерти Димки (сына. — Авт.) я крепко запил. Попал в ЛТП, жизнь пошла под откос. Никогда не думал, что так получится. С женой разошлись, но остались в нормальных отношениях. Она иногда навещает меня, но не заходит. Квартира не в лучшем состоянии.

Как рассказал Юрий, 20 лет назад в квартире случился пожар, но отремонтировать ее он так и не смог.

— Несколько лет назад повредил ногу. Начал болеть палец, потом пошло выше. В итоге пришлось ампутировать. Ногу отняли в апреле, пришлось привыкать к новой жизни, — говорит Юрий. — Я живу на втором этаже, приходится ползти с коляской до дверей подъезда. Рад, что это только второй этаж. На улице тоже беда — не предусмотрены Печи для инвалидов. Дорожки у нас не чистят, а протез мне не положен — ногу слишком высоко отняли.


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