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Глава МИД Украины: В Чехии 120 тысяч украинцев работают легально

  • 28.01.2019, 16:11
Павел Климкин
Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Павел Климкин рассказал, как Чехия и Украина развивают сотрудничество.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Чехии 120 тысяч украинцев работают легально. Как передает корреспондент unian.net, об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком.

«Мы очень хорошо поговорили о двусторонней повестке дня, конечно, и о необходимости предоставления дополнительного толчка нашим экономическим связям. Говорили, конечно, о гуманитарных аспектах. Только представьте себе – 120 тысяч украинцев работают легально в Чехии, и это количество постоянно увеличивается», - сказал Климкин.


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