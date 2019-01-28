Глава МИД Украины: В Чехии 120 тысяч украинцев работают легально 28.01.2019, 16:11

Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Павел Климкин рассказал, как Чехия и Украина развивают сотрудничество.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Чехии 120 тысяч украинцев работают легально. Как передает корреспондент unian.net, об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком.

«Мы очень хорошо поговорили о двусторонней повестке дня, конечно, и о необходимости предоставления дополнительного толчка нашим экономическим связям. Говорили, конечно, о гуманитарных аспектах. Только представьте себе – 120 тысяч украинцев работают легально в Чехии, и это количество постоянно увеличивается», - сказал Климкин.