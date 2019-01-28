Падение нефти свело на нет рост акций РФ 28.01.2019, 16:25

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Фото: Сергей Булкин/News.ru

Индекс Мосбиржи снижается вслед за мировыми фондовыми рынками и ценами на нефть.

Бумаги ОК "Русал", дорожавшие на 10 процентов после новостей о снятии санкций США, практически растеряли рост, пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

Нефть дешевеет, у рынка акций нет сильного катализатора, уровень сопротивления близко, а обороты торгов низкие, написал по электронной почте Александр Орехов, главный трейдер ИК "Ренессанс Капитал" по российским акциям.

Нефть Brent откатилась ниже $61 за баррель на низком объеме торгов: инвесторы оценивают признаки ослабления противостояния Вашингтона с Венесуэлой и первый с начала года рост числа действующих буровых в США. Европейские фондовые индексы и фьючерсы на американские акции снижаются в преддверии решающего голосования по Brexit и заседания Федеральной резервной системы по ставке.