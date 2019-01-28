Житель Светлогорска: Нас медленно травят каждый день 28.01.2019, 16:35

Нужен ли городу завод беленой целлюлозы?

Житель города Светлогорска прислал в редакцию сайта "Гомельская весна" статью о жизни людей гв условиях функционирования завода беленой целлюлозы, который был построен в конце прошлого года, и с тех пор - является источником тревог и опасности для жителей.

Появление Завода беленой целлюлозы (ЗБЦ) на территории ОАО “СЦКК” в 2017 году разделило жизнь жителей Светлогорска и района на время “до” и “после” этого события. Что то похожее было в 1996, когда власти официально объявили, что в городе эпидемия вич-инфекции. Паника, страх, чувство опасности, злость. Когда завод строили, власти убеждали в его абсолютной безопасности. Что он не несет никакой угрозы окружающей среде. Правда фраза одного из высших руководителей района, произнесенная тогда на какой то встрече, только теперь понимается буквально: “Не волнуйтесь, все будет в порядке. Это новейшая технология. Будете все ходить “в белых тапочках.”

Много сказано слов и речей о необходимости завершения пусконаладочных работ на заводе. А когда они закончатся все будет хорошо. И что? Они идут уже больше года. Что не так? Не хватает квалифицированных специалистов, способных завершить этот процесс? Так предусмотрено технологией? Или все таки завод построен с огромными нарушениями и недоделками? Да, технологии вроде европейские. Австрийской компании Andritz. Мирового лидера в сфере производства оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности. Но ведь производились все узлы, агрегаты и приборы, из которых построен завод, не в Австрии, а в Китае китайской компанией China CAMC Engineering Co., Ltd. (OAO “Китайская корпорация инжиниринга САМС”).

Понятное дело по австрийской лицензии. Не хочется говорить, что “все китайское – плохое”. Это не так. Но очень часто китайские товары – это лотерея. Светлогорцам видимо в этой лотерее не повезло.

Нет смысла вдаваться в технико-химические подробности, но факт таков, что почти каждый день город накрывает пелена дыма с нового завода. Причем цвет у него бывает разный – белый, серый, оранжевый, розовый. Видимо в зависимости от используемых ингредиентов готовящегося “варева”. Ежедневное самочувствие жителей зависит от направления ветра. Либо он дует со стороны промзоны на город, принося с собой ядовитые испарения, либо в другие направления.

Но тогда достается близлежащим сельским населенным пунктам, находящимся “в зоне поражения”. Не слишком ли затянулся этот эксперимент? Эта игра в высокие технологии. Жители города и района по мнению правительства похожи на подопытных мышей и кроликов? Или кто то думает что всем все равно? Светлогорск не хутор посреди леса, и не временный лагерь туристов, который можно свернуть и уехать. Это 70тысячный райцентр, с мощной промышленной базой, создававшейся когда то в том числе для нужд космической отрасли Советского Союза. В городе живут десятки тысяч людей.

Строительство этого предприятия – “непаханое поле” для проверок со стороны прокуратуры и других контролирующих ведомств. Начиная с якобы “не того” силового кабеля, уложеного по всему заводу, и заканчивая соответствием всего технологического цикла экологическим нормам безопасности для всего живого что находится рядом. Кстати концерн Беллесбумпром в состав которого входит ОАО “СЦКК” не относится к министерству промышленности Республики Беларусь, а напрямую подчиняется Совету Министров. По моему мнению этот факт уменьшает подотчетность этого проекта(ЗБЦ) и притупляет чувство ответственности курирующих его чиновников.

Беларусь, как известно, является подписантом Орхусской экологической конвенции, декларирующей право человека на благоприятную окружающую среду.

Так почему в городе Светлогорске постулаты этого соглашения нарушаются самым дичайшим и варварским образом? Почему уже год жители города вынуждены дышать отравленым, вызывающим тошноту, головокружение и обморочные состояния воздухом? Ситуация действительно страшная. Недавнее происшествие на центральном городском рынке. Солнечный день. Рынок находится практически посреди соснового леса. Казалось бы дыши, совершай покупки и радуйся жизни.

Вдруг весь квадрат накрывается выхлопом с нового завода. Становится реально нечем дышать. Вместо глотка свежего зимнего воздуха получается впустить в легкие гремучую смесь отработаных газов и непонятно еще какой химической субстанции. На лицах людей чувство паники и опасности. Все замерли и смотрят друг на друга. Первая мысль – бежать. Но куда побегут торговцы, если товар останется лежать на прилавках без присмотра? Да и “убежища от химатаки” поблизости нет. Не знаю что было дальше. Я и еще несколько человек спешно добрались до ближайшего здания и там укрылись. Если кому то покажется это шуткой, то это не так. На тот момент действительно стало нечем дышать, стала подкатывать тошнота и головокружение. И такие ситуации случаются постоянно. Много говорилось, что на заводе используются химвещества первого класса опасности. В частности хлор и его соединения. Я не могу точно утверждать так ли это, так как не являюсь специалистом в данной области. Но такие вот истории прямое тому подтверждение.

Никто не спорит, что стране нужны новые производства и новые рабочие места. Нужна постоянная модернизация производственной сферы, чтобы идти в ногу со временем и быть конкурентоспособными на мировом рынке. Но не такой ценой. Лучше быть чуть беднее, но живыми и здоровыми. Нет смысла получать кратковременную или в среднесрочной перспективе выгоду, а потом все деньги тратить на лекарства и реабилитацию. Замалчивать ситуацию с происходящим больше нельзя. Ждать окончания неких мифических “пусконаладочных работ”, которые якобы исправят ситуацию, больше нет смысла. Производство нужно полностью останавливать и проводить глубокую, комплексную проверку всего оборудования и технологического цикла на соответствие техническим нормативно-правовым актам (ТНПА) Республики Беларусь. В противном случае такой завод и “такие” рабочие места городу не нужны.