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Гуайдо попросил Мэй и Банк Англии не возвращать Мадуро золото Венесуэлы

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  • 28.01.2019, 16:43
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Фото: Anadolu Ajansı

Временный президент Венесуэлы призвал Великобританию отказать в незаконной транзакции.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозглашенный парламентом временным президентом страны и признанный в этом качестве рядом государств, призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не возвращать режиму Николаса Мадуро депонированное в Банке Англии золото, сообщает РБК.

«Я пишу вам, чтобы попросить остановить незаконную транзакцию», — цитирует Reuters письмо Гуайдо, направленное также главе Банка Англии Марку Карни.

Ранее Bloomberg сообщил, что Банк Англии отказался предоставить правительству Мадуро доступ к размещенным в его хранилищах золотым слиткам общей стоимостью $1,2 млрд. Однако Reuters отмечает, что Банк Англии отказался комментировать подобные сообщения, сославшись на конфиденциальность информации, связанной с активами клиентов.

По словам Гуайдо, продав хранящееся в Банке Англии золото, нелегитимный и клептократический режим Мадуро сможет использовать вырученные средства для репрессий и издевательств над венесуэльским народом или просто украсть их.

«Мадуро похитил огромное множество государственных активов. Нет никаких сомнений в том, что, если ему будет позволено, он также похитит и активы, находящиеся в распоряжении Банка Англии, которые должны быть сохранены для финансирования возрождения Венесуэлы», — написал Гуайдо (цитата по Financial Times).

Лидер оппозиции режима Мадуро также указал, что так как тот является узурпатором, а не законным президентом, то и назначенный Мадуро глава ЦБ Венесуэлы Каликсто Ортега не имеет права выступать от имени регулятора. Гуайдо пообещал в скором времени назначить нового главу ЦБ, а до того времени попросил Банк Англии игнорировать любые запросы относительно венесуэльских активов.

23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства и пообещал сделать все возможное для устранения узурпатора — Николаса Мадуро. После этого власти США, Канады, Грузии, ряда стран Южной Америки признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.


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