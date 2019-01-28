Лучшие горнолыжные курорты Грузии 28.01.2019, 16:51

Как организовать отдых в Грузии зимой.

Пока зима еще не закончилась, спешите организовать лучший активный отдых и посетить гостеприимные горнолыжные курорты Грузии, пишет «Сегодня».

Туристы со всего мира любят эти места за хороший сервис, неповторимый местный колорит, великолепные вина, кухню, источники целебной минеральной воды, чистейший воздух и, конечно же, потрясающие горные вершины.

Отдых в Грузии: известнейший курорт Гудаури

Один из самых известных, модных и популярных курортов в Грузии – это Гудаури. Сюда едут как местные любители лыж, так и туристы их соседних стран. Небольшой поселок находится в 120 км от Тбилиси, на высоте более 2100 метров над уровнем моря, на южном склоне Большого Кавказского хребта.

Главной особенностью Гудаури является обширное пространство двухметровых целинных снегов, пригодных для безопасного фрирайда. Климат здесь мягкий, а цены приемлемые. Гудаури насчитывает 22 трассы общей протяженностью более 50 км, часть из которых предназначена для профессиональных горнолыжников.

Также есть множество внетрассовых спусков для бэккантри и хели-ски, сноу-парк. Кроме традиционных подъемников, горнолыжники практикуют подъем в горы на вертолете, что позволяет достичь склонов ближних и дальних вершин, в том числе Крестового перевала.

Отдых в Грузии: курорт Бакуриани

Зимний горнолыжный курорт Бакуриани – это знаменитое место отдыха у любителей лыжного катания. Издавна курорт был традиционным местом проведения соревнований по зимним видам спорта: слалом, бобслей, биатлон, прыжки с трамплина. Бакуриани раскинулся в Боржомском ущелье, в 180 км западнее Тбилиси на высоте 1800 метров. С вершин местных гор берут начало всемирно известные источники минеральных вод Боржоми.

Бакуриани отличает мягкий климат, много солнца и снега. Общая длина трасс Бакуриани составляет 16 км. Здесь есть трассы и для начинающих, и для профессионалов. Максимальная высота подъема – 2850 метров над уровнем моря.

Отдых в Грузии: горнолыжный курорт Хацвали

Популярный в Грузии курорт Хацвали находится на расстоянии 8 км от поселка Местия и расположен на высоте более 2300 м над уровнем моря. Особенностью Хацвали считается местный колорит, красивейшие пейзажи и тысячелетние Сванские башни.

В этом горнолыжном курорте оборудованы трассы разной степени сложности. Общая протяженность их составляет около 6000 метров. Также в Хацвали есть просторные трассы для фрирайда, бэккантри и скитуринга.