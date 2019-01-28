«Профилактика по-белорусски»: в минском садике родителям приказали приводить детей в бусах из чеснока 3 28.01.2019, 17:07

Иллюстрационное фото

Информацию распространили через родительский Viber-чат.

Воспитатели садика № 203 попросили родителей привести детей в бусах из растений, которые могут защитить от вирусов.

Информацию распространили через родительский Viber-чат. Не все отнеслись к ней серьезно. Некоторые даже шутили, что в саду будут гонять вампиров, передает «Белсат» .

В учреждении образования журналистам ответили, что не имеют права давать информацию о чесночных бусах, и нужно обращаться в высшие органы руководства.

«Не могу ничего комментировать, но карантина у нас нет. Дети ходят в садик, у нас проводится профилактика».

Одна из родительниц рассказала, что получила смс-сообщение с самого утра, но решила не отводить ребенка в сад.

«Не знаю, кто точно придумал, но мы решили на неделю остаться и посидеть дома. Ведь сейчас вирусы ходят, лучше переждать».

Действительно ли чесночные бусы защитят от болезни?

Автор курсов по фитокосметике Ольга Дзюбан рассказала, что, возможно, чесночные бусы не очень эстетичная идея, но они действительно помогают в борьбе с болезнями.

«Эфирные масла у чеснока работают, когда они на близком расстоянии. Они не позволяют вирусам проникать в нос. Воздух, который мы вдыхаем от чеснока, более-менее чистый».

Девушка также рассказала, как сделать натуральный ароматизатор в домашних условиях.

Нужно взять пемзу, разломать на несколько кусков. Накопать на них смесь эфирных масел, лучше сосновых, и положить в пакет, который пропускает воздух. За счет структуры пемзы масла будут медленно выветриваться. Через три недели можно снова добавить масла в пакет.