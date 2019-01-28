Дело о гибели солдата в Слониме идет по тому же сценарию, что и Коржича 2 28.01.2019, 17:21

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Александр Орлов

Мать погибшего готова оспорить итоги расследования.

Дело Александра Коржича прозвучало на всю страну в первую очередь благодаря его матери. В отличие от многих родителей погибших в мирное время солдат, Светлана Коржич довела дело до суда. И хоть его итог ее не удовлетворил, а у многих белорусов к процессу осталось немало вопросов, резонанс вокруг этой истории оживил дискуссию о дедовщине в армии. Власти вынуждены были провести масштабную ревизию в армии, итогом чего стали десятки дел, пишет «Салiдарнасць».

Что, впрочем, не уберегло жизни еще нескольких военнослужащих, среди которых был и Александр Орлов из Кореличского района. Его история на фоне дела Коржича показательна. Похоже на то, что власти снова приготовились наступить на старые грабли.

На днях Ольга Шевко, мать погибшего солдата, получила письмо из Следственного комитета, из которого следует, что ее сын якобы совершил суицид, свидетельств доведения его до самоубийства не обнаружено.

При этом родным погибшего, со слов матери, никто так и не объяснил причину образования на шее солдата двух странгуляционных борозд, а также следы повреждений на лбу.

По словам Ольги Шевко, следователи не дали ей ознакомиться с результатами медэкспертизы. Для этого ей нужно написать заявление, но и это не дает женщине гарантии на ознакомление с документом.

История Александра Орлова до боли напоминает трагедии других семей, не дождавшихся из армии своих сыновей. Вынужденных в буквальном смысле выцарапывать подробности гибели своих детей, часто так и не узнав до конца всю правду. Власти, всякий раз занимая глухую оборону в подобных ситуациях, лишь провоцируют недоверие к официальным версиям.

Сложно сказать, станет ли история солдата из Кореличского района такой же резонансной как дело Коржича, но все говорит о том, что мы еще не раз услышим его имя в прессе.