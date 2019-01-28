Алексей Навальный: Такое впечатление, что Россия - страна каких-то папуасов 2 28.01.2019, 17:28

2,166

Алексей Навальный

Фото: AP

Российский оппозиционер высмеял историю с доставкой в Россию танков Т-34 из Лаоса.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный не смог сдержать эмоции, назвав происходящее «актом государственного язычества», как будто бы мы живем не 2019 году, а в 302 и по территории нашей страны бегают древние вятичи и кривичи и поклоняются медведям, пишет «Русский монитор».

Только сегодня вся страна на морозе поклоняемся «священной железке», которую мы притащили из Лаоса. Оказывается теперь, говорит Навальный мы должны не только молиться на георгиевскую ленту, но и вот этой железяке.

Продолжая эту тему уже твиттер Навальный также сравнил отношение немецкого и российского правительств к российским ветеранам. К годовщине снятия Блокады Ленинграда Германия выделила 12 миллионов Евро на то, чтобы улучшить качество медицинских услуг в госпитале для ветеранов в Санкт-Петербурге. В то же время, российское правительство потратило средства, которые могли бы направиться на повышение качества жизни ветеранов, на то, чтобы притащить в Россию не имеющие особой исторической ценности танки Т-34 чехословацкого производства, а также на организацию нелепых «поклонений» этим машинам на каждой остановке по пути их следования по железной дороге с Дальнего Востока в Москву.

Как известно — на все это действо было потрачено 150 миллионов рублей (!), не считая того, что россиянам преподнесли историю с этим Т-34 так, как будто бы Лаос подарил РФ эти танки. Нет! Каждая машина 1950 года выпуска была обменена (один к одному) на новейшие модификации Т72 Б3, то есть к 150 миллионам рублей смело можно приплюсовать еще полсотни миллионов долларов. И ради чего?

Судя по всему, власть окончательно потеряла связь с реальностью.