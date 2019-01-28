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Боль сантехника, радость электрика: свежие ляпы белорусских строителей

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  • 28.01.2019, 17:50
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На любые обращения у чиновников один ответ.

Сегодня на «Доске позора» tut.by покажет, как выглядит универсальный ответ на любые жалобы и обращения. Его дают устно, он приходит в запечатанном конверте на бумаге с печатью. Состоит он из двух простых слов: «Примем меры». Такой ответ хорош тем, что заявленную проблему можно решать бессрочно и безрезультатно. Например, в открытый канализационный колодец или яму можно воткнуть палку, под протекающую крышу подставить ведро, а разбитые ступени жиденько обмазать бетоном. Здесь много таких примеров, смотрите.

Уже месяца три лестница в проходе за домами на проспекте Победителей, 89 и 85, находится в аварийном состоянии. В одном месте плита провалилась, и коммунальщики приняли меры: заделали дыру елкой.

Переносимся в Жодино, на Рокоссовского, 6. Вот как выглядит «принятие мер» по устранению течи на крыше.

Автор фото пишет: «После того как с технического этажа стало протекать, я обратился в службу 115. Спустя какое-то время проблема вернулась, и после визита на технический этаж стало ясно, почему. На снимке видны принятые меры — деревянный щит и два ведра (в которые вода, кстати, так и не попала)».

А следующие фото из Минска говорят о том, что проектировщики никогда не сидели за рулем коммунального трактора. И на улицу спроектированную не выходили. А так бы и они поняли, почему ругаются трактористы, вынужденно объезжая их «элементы благоустройства» по газонам и тротуарам.

После проведения ремонта сантехниками из ЖЭС № 38 Минска по адресу Киселева, 34, случился потоп в подвале. Примите меры!

А это вход в аудиторию в Институте последипломного образования. Гродно, улица Врублевского, 33.

В агрогородке Ратомка дорожное покрытие сделано так, что перейти дорогу по пешеходному переходу возле школы и не намочить ноги можно только в сильный мороз.

Зато «лежачие полицейские» здесь есть (они чуть выше лужи). Может, нужно было на ливневку потратиться?

А вот такая картина в Минске на Долгобродской, 7−2, в 4-м подъезде после работы электриков. Жители сообщают, что ремонт закончен «уже не первый месяц как».

А вот так выглядит боль сантехника — три прямых попадания в трубы от монтажника оборудования.

Улица Янки Купалы в Бресте. Летом 2018 года закончился капремонт. Пазл из плитки не сложился?

Новополоцк, улица Молодежная, последствия капремонта.

Жильцы поражены «аккуратностью» и «профессионализмом» строителей и отделочников. Им особенно понравились частично покрашенные зеленой краской стены.

А вот так делали ремонт ступенек и входа в подъезд в доме № 170 на проспекте Рокоссовского в Минске.

Но ошибаются не только белорусские проектировщики. Этот балкон для призраков можно найти в доме в центре столицы Болгарии Софии.

Натяжные потолки — это лучшее решение от протечек. Так считают жители четырех квартир в Бресте. Их затопил сосед сверху.

Маленькая неувязочка. Посоветуйте, как это лучше оформить?

Автор следующих фото пишет, что сделал их около студенческого городка на улице Чюрлениса в Минске.

Он был поражен качеством построенной лестницы: «Поручень криво сварили, получившиеся зазоры заложили серым утеплителем от труб (типа поролон) и покрасили в цвет перил. Перила при этом совершенно не держатся, болтаются. Болты не закручены, крепления не зажаты».


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