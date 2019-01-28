Бойтесь чекистов, дары приносящих 2 Игорь Эйдман

28.01.2019, 17:44

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Игорь Эйдман

Кризис в нефтяной отрасли Венесуэлы - следствие некомпетентности местных мадур.

Бывший депутат ГД и заместитель председателя Совета предпринимателей "Россия – Венесуэла" Владимир Семаго признал: "В очень большой степени мы являемся виновниками того, что произошло в экономическом плане с Венесуэлой. Мы дали им ложные препозиции, мы дали им ложные ориентиры и фактически привели страну во многом к сегодняшнему положению дел".

Так к чему же "мы", вернее, российские власти привели Венесуэлу? В стране не только продовольственный кризис, гиперинфляция и полный развал, но и катастрофическое падение добычи нефти. В 1998 году Венесуэла добывала 3,5 миллиона баррелей в день. С тех пор цены на нефть многократно выросли, казалось бы и добыча должна расти. Однако она сократилась более чем в два раза, до 1,5 миллионов баррелей в день.

Все последние годы Россия и конкретно корпорация Роснефть как бы помогала Венесуэле и ее государственной нефтяной компании PDVSA; давала кредиты, создавала совместные предприятия. Однако добыча нефти при этом все время падала. Коварство российских правящих чекистов известно. Достаточно вспомнить, как босс Роснефти Сечин перед провокацией со взяткой забалтывал и одаривал Улюкаева, проявляя показную заботу о здоровье своего "друга".

Роснефти и Кремлю было очень выгодно убрать сильного конкурента с мирового рынка нефти, укрепив тем самым цены на нее. Конечно, кризис в нефтяной отрасли Венесуэлы - прежде всего следствие некомпетентности и вороватости местных "мадур". Однако, хозяйничая в венесуэльской нефтянке, Сечин и Ко могли вполне сознательно способствовать ее развалу. Даже просто помогая безумному режиму оставаться у власти, они, помимо всего прочего, устраняли конкурента на мировом рынке.

Это же так в стиле российских силовиков: посадить своих людей в руководство нужной компании, закредитовать ее, а после неизбежного банкротства полностью прибрать к рукам.

Чекисты неплохие тактики, но бездарные стратеги. Помогая "мадурам" разорять страну, они не учли, что тем самым приближают крах венесуэльского режима. Когда он окончательно падет, добыча венесуэльской нефти начнет расти, снижая цены на мировом нефтяном рынке, а вложенные российские деньги пропадут. Путин, Сечин и Ко останутся на бобах.

Интересно, понимают ли венесуэльцы, что Мадуро и его соратники не только узурпаторы власти, коррупционеры, наркоторговцы, но и национальные изменники, продавшие нефтяное благополучие страны российским конкурентам?

Игорь Эйдман, "Фейсбук"