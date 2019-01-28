«Новая газета»: Из Москвы в Венесуэлу вылетел Boeing-777 3 28.01.2019, 18:01

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иллюстрационное фото jetphotos.com

Борт может вывезти 500 человек.

В понедельник, 28 января, из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас вылетел чартерный рейс российской авиакомпании Nordwind Airlines. Он может доставить в Венесуэлу или вывезти из страны 500 пассажиров, сообщает Новая газета.

Авиакомпания занимается чартерными туристическими маршрутами и никогда ранее не выполняла рейсы в Венесуэлу. Помимо этого, в связи с последними событиями российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу.

По данным издания, самолет Boeing-777 вернулся из Таиланда утром в понедельник, заправился "под завязку" и вылетел из аэропорта Внуково в 14.00. Источники утверждают, что на борту находятся два экипажа, что свидетельствует о том, что трансатлантический перелет, скорее всего, планируется без отдыха в аэропорту прибытия.

По данным Flightradar24, прибытие российского Boeing в Каракас ожидается в 20.00 по местному времени.

В авиакомпании и МИД России пока не прокомментировали информацию о загадочном полете Boeing-777 в Каракас.