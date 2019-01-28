закрыть
28 января 2019, понедельник, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

«Новая газета»: Из Москвы в Венесуэлу вылетел Boeing-777

3
  • 28.01.2019, 18:01
  • 3,189
иллюстрационное фото jetphotos.com

Борт может вывезти 500 человек.

В понедельник, 28 января, из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас вылетел чартерный рейс российской авиакомпании Nordwind Airlines. Он может доставить в Венесуэлу или вывезти из страны 500 пассажиров, сообщает Новая газета.

Авиакомпания занимается чартерными туристическими маршрутами и никогда ранее не выполняла рейсы в Венесуэлу. Помимо этого, в связи с последними событиями российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу.

По данным издания, самолет Boeing-777 вернулся из Таиланда утром в понедельник, заправился "под завязку" и вылетел из аэропорта Внуково в 14.00. Источники утверждают, что на борту находятся два экипажа, что свидетельствует о том, что трансатлантический перелет, скорее всего, планируется без отдыха в аэропорту прибытия.

По данным Flightradar24, прибытие российского Boeing в Каракас ожидается в 20.00 по местному времени.

В авиакомпании и МИД России пока не прокомментировали информацию о загадочном полете Boeing-777 в Каракас.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»