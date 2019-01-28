«По телевизору агитируют за ЗОЖ, а весь город заставили табачными ларьками!» 28.01.2019, 18:12

Фото: www.facebook.com/zasvojgorod

Белорусы объявили войну «Табакеркам».

За последние два месяца в городах как грибы после дождя начали появляться табачные киоски. Все в одном стиле, более или менее презентабельные, с вывеской «Табакерка», стоят рядом с остановками общественного транспорта, пишет kp.by. Они пока не работают, но предполагается, что в них будут продаваться сигареты.

Первые «Табакерки» появились в Гродно, и бурной реакции у местных жителей это не вызвало. Просто новые киоски заменили старые, принадлежащие гродненской табачной фабрике.

А вот в других городах установленные в середине декабря «Табакерки» белорусы встретили с плохо скрываемым раздражением. Жаловались в соцсетях, что киоск перегородил велодорожку, как в Бресте и Бобруйске. Или что ларек поставили прямо напротив школы и на входе в кардиологический центр, как в Гомеле. А в Жлобине «Табакерку» разместили на детской автоплощадке, где летом работают аттракционы.

Местные власти в ответ на жалобы горожан только разводят руками: мол, договор заключен на самом высоком уровне, мы только исполняем. Киоски принадлежат компании «Энерго-Оил» бизнесмена Алексея Олексина. Лукашенко доверил ему создать единую негосударственную торговую сеть для продажи табачных изделий. До конца 2019 года в стране должно появиться около 2500 точек продажи сигарет.

- На словах власти призывают к здоровому образу жизни, а за деньги их дела расходятся со словами, - такой вывод сделал брестчанин Николай из этой ситуации.

Брест и Витебск решили вступить в войну с «Табакерками»: собирают подписи за их ликвидацию. Или, по крайней мере, за то, чтобы киоски убрали, что называется, с глаз долой - на окраину города.

- Торговые объекты «Табакерка» устанавливаются в непосредственной близости от школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, а также на специально оборудованных велодорожках. Доступность и навязчивая реклама направлены на увеличения потребления табачных изделий. На наш взгляд, подобная практика реализации табачной продукции дискредитирует идею здорового образа жизни и сводит на нет все предыдущие положительные результаты государства, направленные на снижение уровня потребления табака, - говорят активисты брестской гражданской кампании «За свой город».

За месяц брестчане собрали больше 1000 подписей. Обращение 25 января отправили в прокуратуру Бреста и в Брестский горисполком, а также в Минздрав и администрацию правителя.

Так же планируют поступить и в Витебске - там против «Табакерок» выступило больше 1200 человек.

Вот как аргументируют свой выбор те, кто подписывает петиции.

- Конечно, это абсурд! С одной стороны, власти выступают за здоровый образ жизни, агитируют спортом заниматься, дворцы ледовые строят, подписывают документы, ограничивающие курение. А с другой - разрешают по всей Беларуси ларьки с сигаретами ставить в местах массового скопления людей! - возмущен Виталий.

- По телевизору агитируют за ЗОЖ, а весь город заставили табачными ларьками! Где логика? - вторит еще один несогласный.

- Я сам курильщик, но категорически против размещения подобных специализированных торговых объектов в городе. Одной рукой власти прячут сигареты в супермаркетах, другой продавливают чей-то коммерческий интерес. Ну не свинство? - рассуждает Вячеслав из Бреста.

В приемной директора компании «Энерго-Оил», которой принадлежат табачные киоски, сказали, что руководитель комментариев по этому поводу не дает.

Слово «табакерка» теперь вне закона?

Лукашенко 24 января подписал так называемый антитабачный декрет №2. Среди прочего документ запрещает использовать на вывесках торговых объектов слова, тождественные или схожие с названиями видов табачных изделий.

Декрет полностью запрещает курение во вспомогательных помещениях жилых домов, в лифтах, автомобилях, где едут дети до 14 лет. Нельзя курить на территории спортивно-оздоровительных лагерей, учреждений образования, в подземных переходах, на остановочных пунктах и посадочных площадках.