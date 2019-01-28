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Чехия хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев

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  • 28.01.2019, 18:25
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Текущая ежегодная мощность - 21 тысяч человек.

Чешское правительство рассматривает вопрос удвоения квоты на приглашение украинских работников в рамках программы, действующей с 2016 года.

Об этом в интервью агентству "Укрінформ" сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

"Текущая ежегодная мощность - 21 тысяч человек. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч человек ежегодно, однако окончательное решение еще не принято", - сообщил министр.

Саму программу он назвал уникальной и чрезвычайно успешной, что позволяет претендентам из Украины подавать заявки на получение вида на жительство в связи с трудоустройством.

Он отметил, что благодаря постоянному экономическому росту Чехии на рынке труда существует высокий спрос на квалифицированных работников, который невозможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Это открывает возможность для украинских работников, квалифицированных и трудолюбивых, приобрести опыт работы в различных компаниях Чешской Республики.

Что касается собственно сотрудничества, то в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 15%. По словам главы МИД, "некоторые инвесторы открывают для себя украинский рынок как альтернативу российскому, с которого они решили уйти". В целом Петршичек ожидает, что присутствие чешского бизнеса в Украине будет более значительным в последующие годы.


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