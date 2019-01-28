Парламент Великобритании может еще раз проголосовать за соглашение по Brexit 28.01.2019, 18:41

иллюстрационное фото

Представитель Мэй заявил, что Великобритания по-прежнему рассчитывает покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Парламент Великобритании проведет повторное голосование по соглашению о выходе из Европейского союза. Такое решение приняла глава британского правительства Тереза Мэй, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявил, что переговоры с парламентом по возможным изменениям в соглашении продолжаются.

Представитель Мэй добавил, что Великобритания по-прежнему рассчитывает покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Возможную дату повторного голосования пресс-секретарь не назвал, но уточнил, что голосование должно пройти "как можно скорее".

15 января депутаты парламента Великобритании не поддержали соглашение правительства о выходе из ЕС. Отказ парламента повысил вероятность варианта Brexit по схеме no deal, то есть при несогласованности аспектов выхода страны просто расстаются и будут решать все вопросы по мере их возникновения.

20 января министр "теневого" правительства лейбористов по вопросам Brexit Кир Стармер заявил, что Великобритании нужно провести второй референдум по Brexit или заключить таможенный союз с ЕС.