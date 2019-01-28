Навальный: Менеджера ФБК пытались завербовать спецслужбы РФ 3 28.01.2019, 19:01

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Алексей Навальный

Офис-менеджер Фонда борьбы с коррупцией от сотрудничества отказалась.

фис-менеджер Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ольга Булаева утверждает, что ее пытались завербовать сотрудники российских спецслужб. Видеозапись с ее рассказом размещена в понедельник, 28 января, на сайте Алексея Навального.

По словам Булаевой, на одной из станций московского метро к ней подошли два сотрудника полиции в форме и под предлогом проверки ориентировки провели в подсобное помещение. Там у нее отобрали мобильный телефон, не дав связаться с юристами ФБК. После этого полицейские вышли, а с ней начал беседовать некий человек, "представившийся Дмитрием".

По словам менеджера ФБК, мужчина предложил помочь ей с лечением матери и исправить ее "финансовое положение в обмен на сотрудничество".

"Сливать информацию и писать очерняющие посты"

"Я поняла, что имеется в виду, что я должна сливать о ФБК какую-то информацию, что я должна, может быть, писать какие-то очерняющие посты", - рассказала Булаева. В ходе разговора ее собеседник также упомянул некое "уголовное дело", однако не уточнил ни статьи, ни стадии его рассмотрения.

По словам Булаевой, от сотрудничества она отказалась. После чего мужчина начал угрожать и заявил, что "его сотрудники, может быть, заедут к ней на выходных".