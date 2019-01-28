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FT: Польша заменит российский газ норвежским

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  • 28.01.2019, 19:38
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Фото: dpa

Компании Gaz-System и Energinet договорились совместно работать над проектом балтийской трубы.

В ноябре прошлого года, газотранспортные компании Польши Gaz-System и Дании Energinet, договорились совместно работать над проектом балтийской трубы, которая соединит Польшу с газовыми месторождениями в Норвегии. Об этом сообщает Financial Times.

Еще в декабре польская государственная компания PGNiG подписала два долгосрочных контракты на поставку СПГ с американскими компаниями Calcasieu Pass Global Venture и Venture Global LNG Plaquemines. В середине января, эта же компания получила три новые лицензии на добычу газа в норвежской акватории.

В Польше надеются, что таким образом поляки смогут избавиться от зависимости от российского газа.


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