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Выборы-2019: В ЦИК Украины подал документы 41 человек

  • 28.01.2019, 19:51

В регистрации было отказано десяти лицам.

Центральная избирательная комиссия уже получила документы от 41 человека для регистрации кандидатами на пост президента на выборах-2019. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь ЦИК Украины Константин Хивренко.

Отметим, что сейчас 22 человека официально зарегистрированы кандидатами.

"По состоянию на 17:30, 28 января, 41 человек подал документы в ЦИК. После сегодняшнего заседания официально зарегистрированы 22 кандидата на пост президента", - заявил Хивренко.

Представитель комиссии отметил, что десяти лицам было отказано в регистрации кандидатами из-за нарушения требований предоставления документов или невнесения денежного залога.

Напомним, представители Центральной избирательной комиссии Украины приняли решение отказать в регистрации кандидатом в президенты самовыдвиженцу Александру Ковальчуку.

По состоянию на 28 января зарегистрированы кандидатами в президенты 22 человека. Так, сегодня Центризбирком зарегистрировал кандидатами двух человек - Руслана Кошулинского и Александра Данилюка.

Добавим, по состоянию на 25 января документы для регистрации кандидатами в президенты подали 38 человек.


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