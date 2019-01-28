Выборы-2019: В ЦИК Украины подал документы 41 человек
- 28.01.2019, 19:51
В регистрации было отказано десяти лицам.
Центральная избирательная комиссия уже получила документы от 41 человека для регистрации кандидатами на пост президента на выборах-2019. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь ЦИК Украины Константин Хивренко.
Отметим, что сейчас 22 человека официально зарегистрированы кандидатами.
"По состоянию на 17:30, 28 января, 41 человек подал документы в ЦИК. После сегодняшнего заседания официально зарегистрированы 22 кандидата на пост президента", - заявил Хивренко.
Представитель комиссии отметил, что десяти лицам было отказано в регистрации кандидатами из-за нарушения требований предоставления документов или невнесения денежного залога.
Напомним, представители Центральной избирательной комиссии Украины приняли решение отказать в регистрации кандидатом в президенты самовыдвиженцу Александру Ковальчуку.
По состоянию на 28 января зарегистрированы кандидатами в президенты 22 человека. Так, сегодня Центризбирком зарегистрировал кандидатами двух человек - Руслана Кошулинского и Александра Данилюка.
Добавим, по состоянию на 25 января документы для регистрации кандидатами в президенты подали 38 человек.