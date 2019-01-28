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Опрос: Почти половина американцев заявили о недоверии Трампу

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  • 28.01.2019, 20:02
Дональд Трамп

Более трети опрошенных - 35% - заявили о доверии действиям президента США.

Около 48% американцев заявили об отсутствии у них доверия к действиям, которые предпринимает президент США Дональд Трамп для будущего страны. Об этом сообщае ABC News.

Сообщается, что остальные 16% опрошенных "немного доверяют" его решениям, касающимся будущего США. Более трети опрошенных - 35% - заявили о доверии действиям Трампа. Среди тех американцев, которые высказались положительно о решениях Трампа, 21% заявил, что "значительно" доверяет ему.

С тем, что президент США является сильным лидером, согласились около 48% опрошенных, в то время как 51% не согласился с этой оценкой. Только 41% американцев согласился с утверждением, что президент принес в Белый дом необходимые перемены (около 56% респондентов не согласны). 39% опрошенных согласны с тем, что у Трампа правильные характер и тип личности для того, чтобы быть эффективным президентом страны (около 58% не согласны с этим, остальные затруднились ответить).

Помимо этого, 61% опрошенных американцев не считает, что Трамп честен (примерно 36% придерживаются противоположного мнения), около 36% полагают, что Трамп умеет заключать хорошие политические соглашения, а 58% - с этим не согласны. Только треть американцев считает, что президент понимает проблемы народа, в то время как примерно 65% опрошенных так не думают.


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