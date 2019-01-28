На «Белавиа» подали в суд 28.01.2019, 20:07

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Российское билетное агентство выставило иски ряду авиакомпаний на общую сумму почти 445 миллионов российских рублей.

Российское билетное агентство «Синдбад», которое прекратило свою деятельность летом 2018 года, выставило иски ряду авиакомпаний на общую сумму почти 445 миллионов российских рублей. Информация об этом есть в картотеке Ханты-Мансийского Арбитражного суда, пишет «Туризм и отдых». В списке ответчиков за эту неделю накопилось 24 российские и зарубежные авиакомпании, в том числе UTair, «Белавиа», «Якутия», «Чешские аэролинии» и другие.

По подсчетам бывших партнеров, «Синдбад» задолжал им 10 миллионов долларов. Сервис обвиняли в намеренном демпинге и выводе средств за рубеж. По мнению наблюдателей, представленными исками сервис пытается отбить эти деньги. Однако основания для заявлений в суды не указаны.

Осведомленные источники сообщили TourDom.ru, что притязания билетного агентства касаются услуг эквайринга и метапоиска, который он предоставлял партнерам-авиакомпаниям. Причем подсчитаны они начиная с 2015 года. Отметим, что некоторые иски уже приняты к рассмотрению и по ним назначены даты первых заседаний. «Если по этим искам будут приняты какие-то решения, то это будет прецедент. У билетных агентств практически нет комиссий, они работают на бонусной основе, которая зависит от объемов продаж. За услуги эквайринга и метапоиска никто никому не платит. Авиакомпании и так сильно пострадали от «Синдбада», вряд ли они лояльно отнесутся к миллионным искам», – сказал TourDom.ru эксперт, знакомый с ситуацией.

Какую сумму иска выставили компании «Белавиа», в компании не уточнили.

— Эта история действительно имеет место, но про сумму иска ничего сказать не могу. Наши юристы с этим вопросом как раз разбираются. Суд в Ханты-Мансийске должен начаться аккурат сегодня, и какие-то предварительные результаты станут известны в лучшем случае завтра, — сообщила «Радые Свабода» представительница «Белавиа» Анастасия Науменко.