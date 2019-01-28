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Мари Йованович: В Украине возможен «польский сценарий»

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  • 28.01.2019, 20:14
МАРИ ЙОВАНОВИЧ

В 1992 году Украина имела более высокий валовой внутренний продукт на душу населения, чем Польша.

Посол США в Украине Мари Йованович допустила возможность "польского сценария" в Украине в случае осуществления реформ и утверждения верховенства права.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В 1992 году Украина имела более высокий валовой внутренний продукт на душу населения, чем Польша, но сегодня в реальном выражении он у поляков в три раза больше, чем в украинцев. Главное отличие состоит в том, что Польша осуществила всесторонние экономические реформы и успешно воплощает в жизнь свои законы и правила", - сказала дипломат.

Дипломат отметила, что Украине не хватает свободной и прозрачной рыночной экономики, "управляемой законами и правилами, которые обеспечивают возможности экономического развития для всех, а не для горстки представителей элиты".

"Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Украина, я убеждена, что польский сценарий возможен и здесь - и если результатом этих выборов будет ускорение реформ, реальное улучшение наступит раньше, чем позже", - сказала она.


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