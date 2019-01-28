Германия начнет закупать американский газ с 2022 года 5 28.01.2019, 20:34

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Фото: rumigration.com

Американский сланцевый газ, экспорт которого «Газпром» объявил невозможным в 2013 году, продолжает пробивать дорогу на рынок Европы.

Вслед за южноевропейскими странами, Польшей и государствами Балтии к покупкам сжиженного природного газа из США намерена подключиться Германия.

Немецкий энергогигант Uniper SE - ключевой партнер «Газпрома» по проекту Nord Stream 2 - объявил о подписании предварительного соглашения с европейской «дочкой» американской ExxonMobil о бронировании мощностей СПГ-терминала, который строится в порту Вильгельмсхафена, передает finanz.ru.

Договоренность о его сооружении была достигнута в декабре 2018 года с японской Mitsui O.S.K Line (MOL), сообщает немецкая компания в релизе.

MOL поставит в Германию плавучую установку для регазификации СПГ и при этом будет владеть, финансировать и управлять будущим терминалом. Его мощность составит 10 млрд кубометров в год, или около 11% от суммарного потребления газа в ФРГ (90,2 млрд кубов на 2017 год).

Терминал начнет работу во второй половине 2022 года. С ExxonMobil Gas Marketing Europe Limited достигнуто соглашение о бронировании «существенной доли» его мощностей, а в ближайшие месяцы планируется заключить обязывающий долгосрочный контракт, сообщает Uniper.

«Плавучая регазификационная установка (ПГРУ) позволит производителям из США и других стран мира поставлять СПГ на рынок Германии и Европы. Это повысит безопасность поставок для потребителей на конкурентных ценовых условиях, а технология ПРГУ позволит нам реализовать проект быстро и максимально экономично», - заявил коммерческий директор Uniper Кит Мартин.

Вильгельмсхафен станет уже третьим СПГ-терминалом, строящимся в Германии. Еще два должны появиться в Штаде в Нижней Саксонии неподалеку от Гамбурга, а также в Брунсбюттеле (примерно в 50 км от Штаде).

По данным The Wall Street Journal, на их строительство канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась выделить 500 млн евро госфинансирования и обеспечить подключение к газовым сетям страны.

«Совершенно очевидно, что мы и в дальнейшем продолжим получать природный газ из России. Однако, безусловно, мы также хотели бы диверсифицировать поставки», - объяснила Меркель, выступая на международном экономического форуме в Давосе 23 января.

«Мы будем получать сжиженный газ - возможно, из США и других стран. Мы наращиваем инфраструктуру по всем направлениям", - пояснила она (цитаты по Deutsche Welle).

По прогнозу Международного энергетического агентства, в ближайшие 5 лет производство СПГ в США вырастет на 130 млрд кубометров в год, а к 2021-му году на Восточном побережье будет построено еще 4 экспортных терминала.

К 2040 году Европа ежегодно будет покупать 84 млрд кубометров СПГ, или 22% от всего импорта, а доля "Газпрома" снизится с 190 до 150 млрд кубов, прогнозирует МЭА.