Захаров: В Беларуси и так хоккей на ладан дышит 21 28.01.2019, 20:40

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Михаил Захаров

Главный тренер минской «Юности» анонсировал грандиозный шухер в хоккее.

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров, известный также как партнер Александра Лукашенко по уборке урожая и выездам в Сочи, на заседании исполкома предупредил о том, что грандиозный шухер уже близко, пишет «Салiдарнасць».

Обращаясь к председателю правления гродненского «Немана» Анатолию Варивончику, столичный коуч заявил:

— У нас и так хоккей на ладан дышит, Михалыч. А если на чемпионате мира нам, не дай бог, не выполнить задачу… Никто не проскочит. Нам такие санкции дадут!

Чемпионат мира по хоккею в группе «А» дивизиона 1 стартует 29 апреля в Казахстане. Чтобы вернуться в элиту, сборной Беларуси нужно занять одно из двух первых мест. Соперниками наших мастеров клюшки станут национальные команды Литвы, Венгрии, Словении, Казахстана и Южной Кореи.