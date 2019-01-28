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Глобализация 4.0: шесть самых интересных материалов с Давоса-2019

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  • 28.01.2019, 20:58
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фото с сайта liga.net

Как изменится мир под влиянием четвертой промышленной революции?

Экс-CEO Microsoft-Украина Надежда Васильева выбрала самое важное с форума.

Всю прошлую неделю в швейцарском Давосе проходил ежегодный Всемирнирный экономический форум. Главная тема этого года - "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции".

Как изменится мир и какие скрытые вызовы она в себе таит? Почему уже сейчас государствам нужно предусмотреть механизм защиты людей от искусственного интеллекта? Что поможет каждому из нас стать успешным в век трансформации? На какие приоритеты стоит обратить внимание руководителям компаний в 2019 году? Вот лишь небольшой перечень вопросов, о которых во время форума спорили мировые лидеры и топ-менеджеры глобальных компаний.

Надежда Васильева, экс-руководитель Microsoft-Украина и действующий директор Института цифровой трансформации, внимательно посмотрела панели ВЭФ и составила для Telegram-канала #SixArticlesToRead подборку из шести самых интересных и содержательных материалов по итогам форума, а также поделилась кратким резюме увиденного и прочтенного, передает liga.net.

"Сегодняшняя тема будет посвящена темам четвертой индустриальной революции и цифровой трансформации на Давосском форуме 2019", - анонсировала она свой список.

1. The Rise of Techno Nationalism

"Видео посвящено новым вызовам для национальной безопасности, которые угрожают масштабам четвертой промышленной революции. Потенциал передовых технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления, может быть реализован на поле боя раньше, чем где-либо еще.

Основная проблема связана с тем, что либеральная демократия подразумевает доступ к высоким вычислительным мощностям простых людей и компаний.

Сейчас в мире на каждого человека приходится по три устройства, и их количество растет.

Этот новый вызов требует новых подходов к национальной безопасности в цифровой экономике.

Весь мир требует обновления регулирования в области формирования геополитики и международной безопасности в 2019 под воздействием интеграции биотехнологий и исскусственного интеллекта".

2. Future of work: 5 top insights from Davos experts

"Подборка из пяти интереснейших панелей о ситуации на рынке труда. Основные дискуссии ошибочно сфокусированы в цифровой трансформации только на технологиях, а не на новых моделях бытия, кооперации, коммуникации, бизнеса и регулирования.

На данный момент остро стоят два вида кризиса: кризис доверия и кризис навыков, которые находятся под давлением цифровых вызовов.

Абсолютно неожиданный для меня вывод - доступ к капиталу в мире более простой, чем доступ к навыкам, поскольку это требует проактивности. Аналитика также показала, что люди, пережившие психологические драмы, интересны для бизнеса, как умеющие выживать в турбулентном мире".

3. Shaping the Future of Digital Economy and Society

"У цифровой экономики есть свои большие плюсы: каждый, кто к ней подключается, сразу имеет колоссальные возможности. Но это создает и новые проблемы, которые не учитывают национальные, географические, религиозные и другие особенности экономических субъектов.

В результате, цифровая экономика будет иметь общемировой эффект в следующих направлениях:

- повсеместный доступ к интернету и быстрая адаптация;

- ответственная цифровая трансформация;

- соответствие и ответственное управление;

- безопасность взаимодействий и гибкость людей, процессов и практик;

- клиентоориентированность и простота в управлении персональной идентификацией/доступами;

- доверие к инновациям в данных с уважением к приватности информации".

Сатья Наделла, СЕО Майкрософт
фото - WEF

4. Privacy is a human right, we need a GDPR for the world: Microsoft CEO

"Сатья Наделла, СЕО Майкрософт, компании, которая в прошлом году оставила всех позади по капитализации, заявил о том, что европейские правила защиты персональных данных (GDPR), запущенные в 2018 году, - наиболее передовые в мире.

По его мнению данный стандарт должен быть признан международным законодальством, как стандарт для любой страны, а его регулирование и внедрение должны взять на вооружение США, и как можно быстрее".

5. From glass ceiling to glass cliff: women are not a leadership quick-fix

"Ключевым фактором успеха является разнообразие команд: женщины так же важны в топ-менеджменте, как и мужчины.

Еще в 2004 году исследования британских ученых Мишель Риан и Алекса Хаслан среди компаний-участниц Fortune 100 показали, что женщин скорее нанимают в компании, терпящие крах или переживающие спад.

И даже при условии, что женщина вытягивала такие компании, ее скорее увольняли и меняли на СЕО мужчину. Термин "стеклянного потолка" тогда был заменен термином "стеклянная скала", с которой быстро съезжают вниз из-за отсутствия поддержки, дальнейшей возможности развития и роста и большого количества стереотипов".

6. 3 priorities for CEOs in 2019

"Сегодня закончилась эра СЕО консерваторов. Началась эра новых СЕО предпринимательского склада, готовых к изменениям, с гибким мышлением, адаптивным к инновациям. На основе интервью с 1300 СЕО глобальных компаний были определены три основых приоритета для каждого СЕО в 2019 году:

- сделать личный цифровой "крестовый поход", что демонстрирует, наконец, понимание СЕО своей ответственности в данном вопросе. Цифровую трансформацию невозможно делегировать и новую бизнес модель придется находить самостоятельно;

- преодолеть вызовы, связанные с выросшими геополитическими рисками, которые влияют на международную торговлю и инвестиции, также как и вызовы, связанные с требованиями к защите клиентских данных;

- новые модели принятия решений, которые основываются на поиске правильного баланса между решениями на основе данных или интуиции".

"Создавайте свои смыслы и наполняйте жизнь своими находками и открытиями", - резюмирует Васильева.


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